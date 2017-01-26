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Vali Demirtaş: "Gümrükler önemli gelişim gösterdi"



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ADANA (İHA) - Adana Valisi Mahmut Demirtaş, ülkemizdeki gümrüklerin fiziki ve teknik alt yapı olarak son yıllarda önemli gelişimler gösterdiğini belirtti,

Adana Gümrük Müdürü Ersin Başaran, İncirlik Gümrük Müdürü Sıtkı Cengiz, Yumurtalık Serbest Bölge Gümrük Müdürü Hüseyin Topçuoğlu, Botaş Gümrük Müdür Vekili Kamil Sümer ile Adana Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amir Vekili Mehmet Selçuk Koç, "26 Ocak Dünya Gümrük Günü" kutlamaları kapsamında Vali Mahmut Demirtaş'ı makamında ziyaret etti.

Başaran, ziyareti sırasında yaptığı açıklamada Vali Demirtaş'a, ithalat ve ihracat işlemleri, ihracat ve ithalatta ağırlıklı olan ürünler ve rakamlar, kurumun genel durumu gibi konular ile müdürlük olarak gerçekleştirilen çalışmalar hakkında ayrıntılı bilgiler verdi.

Ersin Başaran ve beraberindekilere ziyaretlerinden dolayı teşekkür eden Vali Demirtaş, hızla gelişen ve küreselleşen dünyada uluslararası ticaretin gelişmesine paralel olarak, taşıt, eşya ve yolcu hareketliliğinin artmasıyla gümrüklerin öneminin de her geçen gün daha da arttığına dikkat çekti.

Ülkemizdeki gümrüklerin fiziki ve teknik alt yapı olarak son yıllarda önemli gelişimler gösterdiğini belirten Vali Demirtaş, ülke ekonomisinin gelişmesine ve güvenliğe önemli katkılar sağlayan, vatandaşların işlerini kolaylaştırıcı bir görevi yerine getiren gümrük çalışanlarına görevlerinde başarılar diledi ve "Dünya Gümrük Günü"nü kutladı.

(ADN-Y)



26.01.2017 15:20:33 TSI

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