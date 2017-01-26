26 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / SAKARYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

KYK il müdüründen Rektör Elmas'a ziyaret

26 Ocak 2017 Perşembe, 15:15
KYK il müdüründen Rektör Elmas'a ziyaret
KYK il müdüründen Rektör Elmas'a ziyaret

(Fotoğraflı)

SAKARYA (İHA) - KYK Sakarya İl Müdürü Arif Özsoy ve beraberindeki yurt müdürleri Rektör Prof. Dr. Muzaffer Elmas'ı ziyaret etti.
Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Sakarya İl Müdürü Arif Özsoy ve yurt müdürleri, Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Elmas'ı makamında ziyaret etti. KYK'nın çalışmalarına her zaman destek verdiklerini belirten Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Elmas, "KYK'nın tüm çalışmalarına, Sakarya Üniversitesi olarak her zaman destek verdik ve bundan sonra da destek vermeye devam edeceğiz. Günümüzde eğitim öğretim, sınıf ortamından başlayıp 7/24 devam eden ve kafeler, kantinler, yurtlar da artık bir öğrenme ortamı. Eğitimin bu ortamlarda da devam etmesi için çeşitli çalışmalarda bulunuyoruz" dedi.
Öğrencinin üniversiteye geldiğinde birbiri ile etkileşim içerisinde olabileceği, ortak kültür oluşturabileceği ortak yaşam alanlarında bulunması amacıyla yurtlarda kalması gerektiğini konusuna değinen Rektör Elmas, "Yurtlarda çok farklı yerlerden gelen öğrencilerin bir arada bulunarak birbirleriyle tanışması, sosyal ilişki kurması bizim çok önemli. Çünkü eğitim sadece ders saatlerinde değil, diğer zamanlarda da devam ediyor" ifadelerini kullandı. Geleceğe yatırımın en önemli basamağını gençlerin oluşturduğunu belirten KYK Sakarya İl Müdürü Arif Özsoy, "Bu bilinçle devletimiz KYK yurtlarında kalan gençlerimize öncelikle; ekonomik, güvenli, yüksek standartlı, kaliteli barınma imkanı sunmaktadır. Barınma imkanıyla beraber eğitim, kültürel ve sportif alanlarda da çok sayıda açılım yapmakta ve gençlerimiz çok rahat bir şekilde bu imkanlardan ücretsiz yararlanmaktadır" diye konuştu.
(RŞ-AY)

26.01.2017 15:20:40 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Müşterisinin saçına &quot;Başkan RTE Evet&quot; yazısını kazıdı
YEREL

MÜŞTERİSİNİN SAÇINA "BAŞKAN RTE EVET" YAZISINI KAZIDI
Kaymakam ve Başkan'dan pazaryeri ziyareti
YEREL

KAYMAKAM VE BAŞKAN'DAN PAZARYERİ ZİYARETİ
SATSO aralık ayı meclis toplantısı gerçekleşti
YEREL

SATSO ARALIK AYI MECLİS TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİ
Geyve'de 3 mahalleye daha bol su
YEREL

GEYVE'DE 3 MAHALLEYE DAHA BOL SU
Güreş Federasyonu Başkanı Aydın, Akyazı'ya geldi
YEREL

GÜREŞ FEDERASYONU BAŞKANI AYDIN, AKYAZI'YA GELDİ
Kaçak yapıyla mücadelede havadan kontrol
YEREL

KAÇAK YAPIYLA MÜCADELEDE HAVADAN KONTROL

Yurtta kış
YEREL

YURTTA KIŞ
Sakarya Ticaret Borsası
YEREL

SAKARYA TİCARET BORSASI
&quot;Çalgı Çengi İkimiz&quot; filmine Sakarya'da özel gösterim
YEREL

"ÇALGI ÇENGİ İKİMİZ" FİLMİNE SAKARYA'DA ÖZEL GÖSTERİM
Fakülte için toplantılar devam ediyor
YEREL

FAKÜLTE İÇİN TOPLANTILAR DEVAM EDİYOR
İmza beyannameleri artık SATSO'da tasdik ediliyor
YEREL

İMZA BEYANNAMELERİ ARTIK SATSO'DA TASDİK EDİLİYOR
Sivil toplum kuruluşlarından Vali Coş'a destek
YEREL

SİVİL TOPLUM KURULUŞLARINDAN VALİ COŞ'A DESTEK
Başkan Kösemusul, Cumhurbaşkanı ile programlara katıldı
YEREL

BAŞKAN KÖSEMUSUL, CUMHURBAŞKANI İLE PROGRAMLARA KATILDI