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Vali Toprak, MÜSİAD'ın 19. Olağan Genel Kurul toplantısına katıldı

26 Ocak 2017 Perşembe, 15:16
Vali Toprak, MÜSİAD'ın 19. Olağan Genel Kurul toplantısına katıldı
Vali Toprak, MÜSİAD'ın 19. Olağan Genel Kurul toplantısına katıldı
- Malatya Valisi Mustafa Toprak:
- "Her dinamiğimiz gibi MÜSİAD da Malatya'nın daha iyi noktaya gelmesi için çalışıyor"

(Fotoğraflı)

MALATYA (İHA) - Malatya Valisi Mustafa Toprak, Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği Malatya Şubesi'nin 19. Olağan Genel Kurulu toplantısına katıldı.
MÜSİAD Malatya Şubesi toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya
İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, DAP İdaresi Başkanı Başkanı Adnan Demir, İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Malatya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ercan Turan, İl Müftüsü Ümit Çimen, Baro Başkanı Enver Han, MHP İl Başkanı Mehmet Erdem, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdür Vekili Tahir Macit ile dernek üyeleri katıldı.
"Hep birlikte burada güzel bir ortamda buluyoruz"
Şube Başkanı Mehmet Balin ve protokol üyelerinin konuşmasının ardından katılımcılara hitap eden Vali Toprak, "MÜSİAD' a ülkemize, milletimize ve Malatya Şehrimize iş dünyasına hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Bugün burada siyasi partilerimizden yerel yönetimlerimize, meslek örgütlerimizden sivil toplum örgütlerimize, kamu yöneticilerinden iş dünyasının değişik temsilcilerine kadar hep birlikte burada güzel bir ortamda buluyoruz, zaten istediğimizde budur diye düşünüyorum. Tüm konuşmacılarımıza yapmış oldukları o güzel konuşma ve değindikleri ana temalardan dolayı teşekkür ediyorum. Bizim ister sivil toplum örgütleri, ister meslek örgütleri, ister siyasi partilerimiz, ister yerel yönetimlerimiz ve gerekse de tüm bu girişimci iş dünyamızda dâhil olmak üzere ülkemizdeki, Malatya'mızdaki tüm dinamiklerimizle yapmaya çalıştığımız devletimiz adına birliğimizi, kardeşliğimizi, sevdiğimizi ortaya koyabilmektir. Sonuçta da şüphesiz ki girişimcilerimizi, üretimimizi, gelişmemizi, ekonomik ve sosyal kalkınmamızı gerçekleştirecek hedeflere bu ilkeler içerisinde en iyi bir şekilde, ülkemizin devletimizin bekasını sağlayacak şekilde, ay yıldızlı al bayrağımızın altında iyi bir şekilde birbirimize kenetlenerek üretimi güzelliği verimi kardeşliği gerçekleştirebilmektir" dedi.
MÜSİAD'a teşekkür eden Vali Toprak, "Her bir dinamiğimiz gibi MÜSİAD'da Malatya'nın daha iyi bir noktaya gelmesi için ilimizi iş dünyamızın, iş aleminin güzellikleri ile buluşturuyor. Milletimize, memleketimize ve istihdam bekleyen işsiz kardeşlerimize çare bulabilmek adına, Ülkemizin milli gelirini arttırabilmek adına, Türkiye Cumhuriyeti Devletimizi daha iyi şekilde var edebilmek adına, güçlü kılabilmek adına ve önümüze çıkarılan ve çıkarılmaya çalışılan her türlü engelin iyi bir şekilde atlatılması adına bu üretimi, üretim gücünü iyi bir şekilde temsil ediyor. Birbirimize bağlılığımızı, ülkemizi ve milletimizi daha güçlü kılmak adına neler yapmamız gerektiğinin güzel işaretini hissediyorum heyecanımız, ülkemize olan bağlılığımızı ve Türkiye Cumhuriyeti devletimizin bekasını ileriye götürmek noktasında her birimize düşen görevin, mesuliyetin ne olduğunu bir kez daha olduğu bu gibi durumlarda idrak ediyoruz. Onun için biz 15 Temmuz gibi ve öncesindeki ve sonrasındaki değişik haberlerle terör örgütlerinin her birinin belli bir merkezden yönlendirmesiyle önümüze çıkarılan ihanet girişimleri karşısında dimdik ayakta olduğumuzu ve o ihanetler karşısında birliğimizi, beraberliğimizi, sevgimizi hep birlikte var etmek adına paylaşıyoruz, bir ve beraber hareket ediyoruz. Bunu buradan da bir kez daha yüksek kelimelerle ve sesimizle birlikte ifade etmeliyiz ve ediyoruz" diyerek İş adamlarından Cazibe Merkezleri projesinden ve sunulan diğer destek programlarından daha fazla istifade ederek Türkiye'nin üretim gücünün, yüksek katma değerli gücünün ortaya çıkarmaları gerekiyor" diye konuştu.
Vali Toprak, MÜSİAD Malatya Şubesi'nin seçilecek yöneticilerine ve daha önceki yönetcilerine de teşekkür etti.
(MT-SD-Y)

26.01.2017 15:21:42 TSI
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