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Halterciler Fethiye'de yarışıyor



(Fotoğraflı)



Murat Yalçın

MUĞLA (İHA) - Türkiye Halter Federasyonunun 2017 yılı faaliyet programında yer alan Büyükler Ferdi Türkiye Halter Şampiyonası, Fethiye Beşkaza Spor Salonu'nda başladı.



Türkiye Halter Federasyonunun 2017 yılı faaliyet programında yer alan ve Fethiye Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından koordine edilen Büyükler Türkiye Halter Şampiyonasına 47 ilden 450 katıldı. Şampiyona, 48 ve 53 kilo kadınlar kategorisi ile başladı. Üç gün daha sürecek olan şampiyonada dereceye giren sporcular milli takım seçme kamplarına davet edilecek. Milli takım seçmeleri Fethiye'deki Türkiye şampiyonasından sonra mili takım seçme kriterlerini yerine getiren sporcular arasından seçilecek.



Federasyon Teknik Kurul Başkanı Orhan Boltürk, yaptığı açıklamada, şampiyonanın federasyonun en büyük etkinliği olduğunu söyledi. Şampiyonaya 47 ilden 450 sporcunun katıldı. Boltürk, "Şampiyonanın sonunda Avrupa şampiyonasına katılacak büyükler milli takımı sporcularının belirlenecek. Aynı zamanda yıldızlar milli takımı seçmeleri de yapılacak" dedi.



Boltürk, seçilecek milli sporcularla uluslararası şampiyonlarda Türkiye'ye en iyi dereceleri ve madalyaları kazandırmak istediklerini sözlerine ekledi. Şampiyona 29 Ocak'ta sona erecek.

(MB-S)



26.01.2017 15:23:29 TSI

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