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Alanya'da zabıta amirinin bulduğu cüzdan sahibine teslim edildi



(Fotoğraflı)



ANTALYA (İHA) - Alanya Belediyesi Zabıta Amiri Ali Aşık tarafından bulunan cüzdan sahibi Jacabus Adrianus Blom'a teslim edildi.

Alanya Belediyesi'nde görevli Zabıta Amiri Ali Aşık, bulduğu cüzdanı Jacabus Adrianus Blom'a teslim edildi. Alanya'da yerleşik olarak yaşayan Blom'a ulaşarak belediyeye davet eden Zabıta Amiri Aşık, cüzdanı vatandaşa teslim etti.



Alanya Belediyesi'ne teşekkür etti

Alanya'da yerleşik yaşayan Jacabus Adrianus Blom, Alanya Belediyesi'ne gelerek cüzdanını teslim aldı. Kendisine yapılan ikramlar sonrası Türk misafirperverliği ve güveninden mutluluk duyduğunu ifade eden Blom, "Cüzdanımda bin 150 TL, kimlik ve önemli evraklarım vardı. Hepsi yerli yerinde. Mutluluktan söyleyecek söz bulamıyorum. Alanya Belediyesi görevlilerine teşekkür ederim" dedi.

(SÇ-SÇ-Y)



26.01.2017 15:29:58 TSI

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