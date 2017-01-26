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Odunpazarı Belediyesi Halk Oyunları Ekibi, Kulüpler Arası İl Yarışması'na hazırlanıyor

26 Ocak 2017 Perşembe, 15:25
Odunpazarı Belediyesi Halk Oyunları Ekibi, Kulüpler Arası İl Yarışması'na hazırlanıyor
Odunpazarı Belediyesi Halk Oyunları Ekibi, Kulüpler Arası İl Yarışması'na hazırlanıyor

(Fotoğraflı)

ESKİŞEHİR (İHA) - Odunpazarı Belediyesi Halk Oyunları Ekibi, 12 Şubat 2017 Pazar günü Kemal Unakıtan Spor Salonu'nda gerçekleşecek olan Türk Halk Oyunları Federasyonu Kulüpler Arası İl Yarışması'na hazırlanıyor.
Yarışmaya büyükler kategorisinde Eskişehir Yöresi Halk Oyunları ile katılmaya hazırlanan ekip, çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Eğitmenliğini Ceren Seda ve Oktay Şahin'in yaptığı Odunpazarı Belediyesi Halk Oyunları Ekibi, 16'sı kadın 16'sı da erkek olmak üzere toplam 32 kişiden oluşuyor. Yarışma ekibinin 8 de yedek üyesi bulunuyor.
Türk Halk Oyunları Federasyonu Kulüpler Arası İl Yarışması için 1 buçuk ay öncesinden çalışmaya başladıklarını belirten Odunpazarı Belediyesi Halk Oyunları Ekibi, bu yarışma için haftada 4 gün çalışma yaptıklarını kaydetti. Halk Oyunları Ekibi, yarışmada iddialı olduklarının altını çizdi.
(İHA-MET-Y)

26.01.2017 15:30:00 TSI
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