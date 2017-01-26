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Kültür Bakanlığından Kastamonu Kalesine destek sözü



(Fotoğraflı)



Vedat Yunus İkizoğlu

KASTAMONU (İHA) - Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nı ziyaret ederek Kastamonu Kalesinin restorasyonu için destek sözü aldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Kastamonu Belediyesi'ne devredilen tarihi Kastamonu Kalesi için uzun süredir çalışmalarını sürdüren Belediye Başkanı Tahsin Babaş, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman'dan Kastamonu Kalesi'nin restorasyonu için söz aldı.

Kastamonu'nun 12 aylık turizm potansiyeli olduğunu ve kentin tarihi dokusunu canlandırmak adına yaptığı çalışmaları Bakan Yardımcısı Yayman'a anlatan belediye Başkanı Tahsin Babaş, proje onayı alınan Kastamonu Kalesi restorasyon projesi için destek talebinde bulundu. Kastamonu'nun kurtuluşunun tarihinde yattığını ifade eden Başkan Babaş'ın tarihe dönük çalışmalarının takdire şayan olduğunu belirten Bakan Yardımcısı Yayman, Başkan'ın kültür projelerine tam anlamıyla katkı sağlamak adına Kastamonu Kalesi'nin restorasyonu için gereken desteğin sağlanacağının sözünü verdi. 3 milyon liranın üzerinde bir restorasyon maliyeti olduğu bilinen Kastamonu Kalesi'ne destek sözü veren Bakan Yardımcısı Yayman'a teşekkür eden Belediye Başkanı Tahsin Babaş, Büyük Türkiye'nin Güçlü İli Kastamonu hedefi doğrultusunda bıkmadan, usanmadan ve yorulmadan çalışacaklarını vurguladı.

(Vİ-AY)



26.01.2017 15:30:59 TSI

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