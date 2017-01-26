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Öğrenciler matematiksel modellemelerini tasarladılar

26 Ocak 2017 Perşembe, 15:25
Öğrenciler matematiksel modellemelerini tasarladılar
Öğrenciler matematiksel modellemelerini tasarladılar

(Fotoğraflı)

İZMİR (İHA) - Bu yıl ilk defa düzenlenen ve Türkiye'nin dört bir yanından 71 projenin başvurduğu "Matematiksel Modellemeni Tasarla" yarışmasının kazananları belli oldu.
İTÜ Geliştirme Vakfı Özel İzmir Okullarının öncülüğünde Türkiye'de ilk defa düzenlenen "Matematiksel Modellemeni Tasarla" (Desıgn Your Mathematıcal Modelıng-Dymm) yarışmasına Türkiye'nin dört bir köşesinden fizik, kimya, biyoloji, beden eğitimi, müzik, sosyal bilimler, edebiyat, rehberlik alanlarından 71 proje ile başvuru yapıldı. Yarışmada okulun akademik kadrosu, akademisyenlerin fikirleri ve değerlendirme ölçütleri sonucunda 15 proje finale kalmaya hak kazandı.
Birincilik ödülünü Antalya Bilim ve Sanat Merkezinden Gülnur Özbek rehberliğinde, Emir Gencer ve Mehmet Akif Gökmen'in yaptığı "Sera Tarımı'' adlı modelleme ile Eren Ekrem Kallıkçı ve Kuzey Yıldız isimli öğrencilerin yapmış olduğu ''Örten Çift Yıldızların Tutulma Gözlemi'' modellemesi kazandı. İkincilik ödülünü ise İzmir Ekin Koleji'nden Cemre Pehlivan rehberliğinde, Ege Teksöz ve Azra Kaya isimli öğrencilerin yapmış olduğu "Yeterince Havalı mı?" adlı modelleme aldı. Üçüncülük ödülünü de İstanbul MEF Okullarından Serap Bilgiç Kıratlıoğlu rehberliğinde projesini yapan Ege Gönenç Kıratlıoğlu "İpsometre" adlı modelleme ile aldı.
Finale kalan projelerin belirlenmesinde ise matematik bölümü öğretmenleri Deniz Pehlivan, Ayşen Yüksel, Gözde Bel, Burçin Belmen Dündar ve Bahar Yorgun görev alırken, değerlendirme kurulu olarak Prof. Dr. Beno Kuryel, Doç. Dr Esra Bukova Güzel ve İTÜ Geliştirme Vakfı İzmir Okulları Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Çiçek Taşköprü, Beden Eğitimi Bölüm Başkanı ve Spor Koordinatörü Ali Kayar, Müzik ve Sahne Sanatları Bölüm Başkanı ve Sosyal Etkinlikler Koordinatörü Banu Köstem, Fen Bilimleri Bölüm Başkanı Esra Aksoy, Sosyal Bilimler Bölüm Başkanı Gonca Sağlamol, Rehberlik Öğretmeni ve Psikolojik Danışman Leman Çalışkan yer aldı.
(MD)

26.01.2017 15:31:09 TSI
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