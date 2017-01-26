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YEREL HABERLER  / BİLECİK HABERLERİ
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Çeyrek asırdır çalıp söylüyorlar

26 Ocak 2017 Perşembe, 15:27
Çeyrek asırdır çalıp söylüyorlar
Çeyrek asırdır çalıp söylüyorlar

(Fotoğraflı)

İsmet Cep
BİLECİK (İHA) - Bilecik'in Bozüyük ilçesindeki Cerrahlar Pasajında yer alan otantik çayevi, daha çok bir kültür evi gibi hizmet veriyor.
Geçmişe ait birçok antika eşyaların yer aldığı bu çayevinde 1992 yılından bu yana 25 yıldır her cumartesi günü saat 14.00 ile 17.00 saatleri arasında geleneksel olarak meşk ortamında yurdumuzun her tarafından türküler çalınıp söyleniyor. Türk halk müziği hocası ve bağlama eğitmeni Mehmet Uysal'ın şefliğinde bağlama, kabak kemane, ud, ney ve ritim çalıp, söyleyen ustalar bir araya gelip türkülerimizi icra ediyorlar. Çayevinin bay, bayan her yaştan müdavimleri bir taraftan nefis çay ve kahvelerini yudumlarken bir taraftan da ustaların türkülerini dinleyip eşlik ediyorlar. Fasl-ı Cumartesi olarak yıllardır devam eden bu meşk ortamı Bozüyük dışındaki türkü severlerinde ilgisini çekiyor. Fasıl'ı dinlemek için Cumartesi günleri ilçe dışından misafirler Bozüyük'e geliyorlar.
(İC-MET-Y)

26.01.2017 15:32:11 TSI
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