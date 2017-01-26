YEREL HABERLER / DÜZCE HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Düzce'de peyzaj çalışmaları devam ediyor

Düzce'de peyzaj çalışmaları devam ediyor



(Fotoğraflı)



Ali Yıldız

DÜZCE (İHA) - Düzce Orman İşletme Müdürlüğü yerleşkesi içerisinde, geçtiğimiz günlerde enerji hatları yenilenerek startı verilen peyzaj çalışmaları etaplar halinde devam ediyor.

Oldukça geniş bir alanı kapsayan Düzce Orman İşletme Müdürlüğü Yerleşkesi etrafındaki profil bahçe duvarının, yıllar içerisinde yıpranarak eskidiği, güvenliği sağlayamaz duruma geldiği, görüntü kirliliği yarattığı, bu nedenle hem yerleşkenin güvenliğini sağlamak hem de çevreye karşı oluşan görüntü kirliliği imajını gidermek adına, yerleşkenin etrafını oluşturan yaklaşık 900 m alanın çim tel bahçe duvarı ile kaplandığı bildirildi.

Ayrıca yerleşkenin girişine "Plaka Tanıma Sistemli Otomatik Kollu Bariyer ve Giriş Turnikesi" yaptırıldığı, bu sayede yerleşkeye araç ve yaya girişi kontrol altına alınarak güvenliğin bir üst seviyeye getirildiği belirtilerek yerleşke peyzaj çalışmalarının 2017 yılı içerisinde etaplar halinde devam edeceği ifade edildi.

(AY)



26.01.2017 15:35:32 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER