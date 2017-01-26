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Türk Sağlık Sen Uşak Şubesi'nden Genç'e ziyaret



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MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcılığı görevine başlayan Mustafa Genç'e Türk Sağlık Sen Uşak Şube Başkanı Mehmet Özkuk ve yönetim kurulu üyeleri "hayırlı olsun" ziyaretinde bulundu.

Geçtiğimiz aylarda Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcılığı görevine başlayan Mustafa Genç'e hayırlı olsun ziyaretleri devam ediyor. Bu kapsamda Türk Sağlık Sen Uşak Şube Başkanı Mehmet Özkuk ve yönetim kurulu üyeleri, Mustafa Genç'i ziyaret ederek tebrik etti. Ziyarette Sağlık İşleri Daire Başkanı Talip Akbaş ve Türk Sağlık Sen Manisa Şube Başkanı Rıdvan Mutlu da hazır bulundu. Konuklar, Manisa Şube Başkanlığı yapan, ardından Türk Sağlık-Sen Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürüten ve son olarak da Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcılığı görevine başlayan Mustafa Genç'e başarı temennilerini iletti.

(ÖND-Y)



26.01.2017 15:36:44 TSI

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