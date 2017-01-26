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EMİTT 21. kez kapılarını açtı

- Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, EMİTT fuarında sektör temsilcilerine Konyaaltı'nı tanıttı



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ANTALYA (İHA) - Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nda (EMITT) Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek sektör temsilcilerine ve katılımcılara Konyaaltı'nı tanıttı.

26-29 Ocak tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenen EMITT, Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı'nın da katılımıyla açıldı. Yüzlerce sektör temsilcisini buluşturan EMİTT Fuarı'nda 2017 yılı tatil seçenekleri tanıtılacak. Antalya'nın parlayan yıldızı Konyaaltı, Fuarda Batı Antalya Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi Altyapı Hizmet Birliği (BATAB) tarafından tanıtılıyor.

BATAB ve Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Fuarın daha ilk gününde Konyaaltı standının büyük ilgi gördüğünü söyledi. Açılış sonrası Burdur Valisi Şerif Yılmaz, AK Parti Burdur Milletvekili Reşat Petek, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, Burdur Ticaret ve Sanayi Odası (BUTSO) Başkanı Yusuf Keyik, Antalya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mevlüt Yeni ve çok sayıda sektör temsilcisiyle bir araya geldiklerini ifade eden Başkan Böcek, dört gün sürecek olan fuarın verimli geçeceğine inandığını bildirdi.

Başkan Muhittin Böcek, "Konyaaltı'mızın güzelliklerini anlatıyoruz. Konyaaltı, denizi, havası, doğal güzellikleri ve alternatif turizm seçenekleri ile katılımcıların dikkatini çekiyor. Yaz-kış turizm seçenekleri ile sektöre önemli alternatifler sunuyoruz. 12 Şubat Pazar günü 2.sini düzenleyeceğimiz Saklıkent Kar Şenlikleri ve Kayak Yarışları'yla kış turizmini dünya ülkelerine anlatmayı amaçlıyoruz. Dünyanın birçok milletinden vatandaşımız yerleşik olarak Konyaaltı'nda yaşamlarını sürdürüyor. Bu fuar geçtiğimiz sezon büyük sıkıntılar yaşayan turizmcilerimize de inanıyorum ki büyük fayda sağlayacaktır" dedi.

(SÇ-SÇ-Y)



26.01.2017 15:38:29 TSI

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