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Bitlis'te Bürokrasiyle Mücadele Komisyonu' toplantısı



(Fotoğraflı)



Vahit Olcay

BİTLİS (İHA) - Bitlis Vali Yardımcısı Murat Kütük'ün başkanlığında 'Bürokrasiyle Mücadele Komisyonu' toplantısı yapıldı.

Bitlis Valiliğinin onayı ile kurulan 'Bürokrasiyle Mücadele Komisyonunda görevlendirilen Vali Yardımcısı Murat Kütük'ün başkanlığında, komisyon üyelerinin katıldığı bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda bir konuşma yapan Vali Yardımcısı Murat Kütük, bütün devlet teşkilatının ve sivil toplum örgütlerinin ana hedefinin vatandaşa hizmet etmek olduğunu söyledi. Vali Yardımcısı Murat Kütük, "Bütün kurumların varoluş sebebinin temelde insana faydalı olmak vardır. Memurlar ve diğer kamu görevlerinin istihdam nedeni vatandaştır. Ülkemizin içinde bulunduğu koşullar her türlü terör örgütüne karşı verilen mücadele, 15 Temmuz hain darbe girişimi gibi olaylar düşünüldüğünde, bütün vatandaşların ve kamu çalışanlarının birlik olarak devletine ve milletine dört elle sarılması gerektiği aşikârdır. Hatta herkes için bir görevdir. Bu görevi ihmal etmek vatana ihanetle eşdeğerdir. İşte bu nedenle tüm kamu çalışanları olarak görevimizi layıkıyla yerine getirerek ihanet eden konumuna düşmemeli; milletimize, devletimize ve geleceğimize sahip çıkmalıyız. Görevinin gerektiği gibi dikkatle yapmamak bu millete ihanettir. Bitlis ilinde çalışan memurlar ve kamu görevlileri olarak vatandaşlarımıza daha iyi hizmet edebilmek, vatandaşlarımızın kıymetli vakitlerini kaybetmelerinin önüne geçebilmek, hizmet kalite ve standardını yükseltebilmek, vatandaşlarımızın kamu kurumlarından memnuniyetlerini en üst seviyeye çıkarabilmek amacıyla Sayın Valimiz Ahmet Çınar'ın talimatlarıyla bu komisyon kurulmuştur. Yapacağımız çalışmalarda hepimizin Allah yardımcısı olsun" diye konuştu.

Komisyonun kuruluş amacının da anlatıldığı toplantıya Defterdar Mehmet Çoban, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hüseyin Aras, İl Göç İdaresi Müdür Vekili Ahmet Erdem, DSİ Şube Müdürü Niyazi Yayla, Karayolları Şube Şefi Remzi Duruk ve Bitlis Belediye Başkanlığı İmar Müdürü Ekrem Bulut katıldı.

(VO-MSA-Y)



26.01.2017 15:42:34 TSI

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