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Öğrenciler dualarla umreye gönderildi

26 Ocak 2017 Perşembe, 15:42
Öğrenciler dualarla umreye gönderildi
Öğrenciler dualarla umreye gönderildi

(Fotoğraflı)

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde Peygamber Efendimizin(S.A.V) hayatını anlatan Siyer-i Nebi kitabından sınava giren ve sınavda birinci olan 48 öğrencii Nebi" dersinden sınava girerek okullarında birinci olan 48 öğrenci Umre'ye gönderildi.
Şahinbey Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gaziantep İl Müftülüğü 'nün birlikte organize ettiği projede Peygamber Efendimizin(S.A.V) hayatını anlatan Siyer-i Nebi kitabından sınava giren ve sınavda birinci olan 48 öğrenci sabah saat 07.30 uçağı ile Umre'ye gönderildi. Havaalanına öğrencilerin ailelerinin yanı sıra Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç, Şahinbey Belediye Başkan Vekili Birol Ülger, Şahinbey İlçe Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe ve belediye başkan yardımcıları da gelerek öğrencileri uğurladı.
GENÇLERİMİZ İÇİN ÖNEMLİ BİR PROJE
Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç, organizasyonun muhteşem olduğunu belirterek, "Böyle bir organizasyonu düzenleyen Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'ndan Allah razı olsun. Gençlerimiz geleceğimizdir. Onların milli, manevi model değerlerle donatılmış olmaları, Mekke ve Medine'ye gönderilmeleri muhteşem bir olay" dedi.
ÜLKEMİZE VE MİLLETİMİZE DUA EDİN
Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu genç yaşta Umreye gitmenin çok önemli olduğuna dikkati çekerek "Bizler İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Müftülüğümüz ile iş birliği içerisinde, Şahinbey İlçesi'nde okuyan 48 bin lise öğrencimize Peygamber Efendimiz (S.A.V) hayatı kitabını dağıttık ve onlar içerisinde bir yarışma düzenledik. Öğrencilerimiz, İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve İl Müftülüğümüzün koordinesi ile topluca sınava tabi tutuldular. Her okulun birincisini Umreye gönderdik. Genç yaşta Umreye gidebilme imkânını yakalamakta onlar için çok güzel bir durum. İnşallah bu organizasyonu da her yıl tekrarlayıp milli ve manevi duygularla donatılmış bir nesil yetiştireceğiz" ifadelerini kullandı.
ÇOK MUTLUYUZ
Umre'ye giden öğrenciler Umre'ye gitmenin heyecanını yaşadıklarını belirterek, "Öncelikle Şahinbey Belediyesi'ne, Milli Eğitim Müdürlüğü'ne ve İl Müftülüğü 'ne teşekkür ediyoruz. Bu sınava bir amaç için girmiştik, bu amacımızda da başarılı olduk. Peygamber Efendimizin hayatını okuyarak kendimize örnek alacağız. Bu genç yaşta Umre'ye gitmek bizlere nasip oldu. Çok mutlu ve heyecanlıyız" ifadelerine yer verdi.
Umreye giden öğrencilerin velileri ise oldukça mutlu olduklarını belirterek, "Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'na teşekkür ediyoruz. Çocuklarımız sınava hazırlanırken, Umreye gidebilmenin umudu ve hayaliyle hazırlandılar. Çok şükür kendilerini uğurluyoruz. Emeği geçen herkese tekrar teşekkür ediyoruz" diye konuştu.
(SD-Y)

26.01.2017 15:46:54 TSI
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