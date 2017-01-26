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Kaymakam ve Başkan'dan pazaryeri ziyareti



(Fotoğraflı)



SAKARYA (İHA) - Akyazı Belediye Başkanı Hasan Akcan ve Akyazı Kaymakamı Ömer Kalaylı esnaf ziyaretlerini sürdürüyor.

Kaymakam Kalaylı ilçe pazaryeri esnafıyla tanışmak maksadıyla Başkan Hasan Akcan ve Akyazı ilçe Emniyet Müdürü İbrahim Bedir ile birlikte esnafına ziyarette bulundu. Birlikte esnafları tek tek dolaşan Kaymakam Kalaylı ve Başkan Akcan, pazaryeri esnafıyla bir araya gelerek tanışıp, sorunlarını dinledi. Kaymakam Kalaylı'ya pazaryerini gezdiren Başkan Akcan esnaflara Kaymakam Kalaylı'yı tanıtıp, hal ve hatırlarını sordu.

(RŞ-AY)



26.01.2017 15:49:34 TSI

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