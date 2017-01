YEREL HABERLER / KÜTAHYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Belediye Başkanı Mustafa Koca: 2017 Emet için termal yılı olacak

Mehmet Saka

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Emet Belediye Başkanı Mustafa Koca, belediye olarak, 2017'yi atılım yılı olarak belirlediklerini ifade etti.

Koca, 2016 yılında Emet Belediyesi'nin ana hedefinin sosyal belediyecilik olduğunu, bu kapsamda yaptıkları bir çok çalışmalar ile de bu konuda büyük başarı elde etiklerini dile getirdi.

Başkan Koca, "Geçtiğimiz yıl belediye olarak sosyal belediyecilik ilkesini benimsedik. İlçemizde her doğum sonrası bizzat tek tek çocuğu olan aileleri evlerinde ziyaret ederek , hayırlı olsun dileklerinde bulunup küçük hediyeler verdik. Yaşlı insanlarımızı evlerinde ziyaret ederek dertlerine tercüman olmaya çalıştık. Engelli kardeşlerimizle sadece bir hafta değil , sürekli beraber olduk. Hemen hemen her hafta bir günümüzü engelli kardeşlerimize ayırdık. Doğumda olduğu gibi ölümde de halkımızın yanında olduk. Belediyemizin gücü yetkisi çerçevesinde gereken tüm hizmetleri anında yerine getirdik. Sizinde takdirinizdirki sosyal belediyecilik konusunda ülke genelinde en başarılı belediyelerden birisi olduk. Bu konuda emeği geçen gece gündüz demeden, kendi inisiyatifleri ile de çalışan tüm belediye personeline çok teşekkür ediyorum" dedi.



"Sosyal bir belediyeyiz"



Emet ilçesinin, termal turizmi de atağa kalkacağının müjdesini veren Koca,"Bu yılı belediye olarak, termal de atılım yılı olarak ilan ettik. İlçemizde bir çok hastalığa fayda sağlayan birbirinden farklı termal sularımız var. Bu suların tüm dünya genelinde daha fazla tanınmasını ve daha fazla kişinin bu suları kullanmasını sağlayacağız. Tabi ki bu belediyemizin ana teması bu yıl için, bu demek değil ki sosyal belediyecilik anlayışımızda çalışmalarımızda kısıtlama olacak , biz üzerimize düşen görevi biraz daha artırıyoruz. Geçmişte olduğu gibi her konuda, sosyal belediyecilik konusunda da çalışmalarımız büyüyerek devam edecektir" diye konuştu.



"Demokrasi nöbetlerinde halkımızla birlikteydik"



Ülke gündemini de değerlendiren Emet Belediye Başkanı Mustafa Koca, "2016 yılında ülkemiz için tarihe kara bir leke olarak geçecek 15 Temmuz süreci yaşadı. Toplumumuzun her kesiminden milyonlarca insanımız dünyada eşi görülmemiş bir dayanışma örneği göstererek ülkemize ve milli iradesine sahip çıktı. Bizlerde ilk günden itibaren belediyemizin tüm imkanları ile birlikte meydanlarda olduk. Demokrasi nöbetlerinde halkımızla birlikteydik. Meydanlara çıkan halkımıza hizmet verdik.Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ikinci bir emrine kadar, halkımızla birlikte meydanlardaydık.Nitekim bu meydanımızın adını da meclis kararı ile 15 Temmuz demokrasi meydanı olarak tescilledik. Allah bizlere bir daha o günleri yaşatmasın. Kendilerini milli iradenin üzerinde gören ve dış destekli vatan hainlerine, söz konusu vatan ve bayrağımız olunca nasıl tek vücut olabileceğimizi gösterdik.Halende bu mücademiz devam ediyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi sadece askeri kalkışma değil, ekonomik darbelerle iç savaş çıkartmak için çaba gösteren vatan hainlerine karşı , her türlü mücadeleye devam etmeliyiz" ifadelerini kullandı. (MS-EFE)



26.01.2017 15:59:35 TSI

