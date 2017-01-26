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Ahlat'taki patates depoları kontrol edildi



(Fotoğraflı)



Vahit Olcay

BİTLİS (İHA) - Bitlis Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından Ahlat ilçesindeki patates depoları kontrol edildi.

Bitlis Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Fatih Asak, Ahlat'taki patates depolarını kontrol ederek, ilçedeki patates üreticileriyle bir araya geldi. Ahlat ziyareti kapsamında ilk olarak ilçedeki patates depolarını yerinde inceleyen İl Müdürü Asak, patateslerin durumu ile ilgili üreticilerden bilgi aldı. Daha sonra ilçedeki patates üreticileriyle düzenlenen toplantıya katılan Asak, Bitlis'in patates üretiminde ülkede 10'uncu sırada yer aldığını söyledi. Bitlis'in patates üretimdeki payının yüzde 4,46 olduğunu ifade eden Asak, ilçede sertifikalı tohumluk üretiminin ve kullanımının her geçen yıl daha da arttığını ve bu sayede üretimde meydana gelen artışın herkesi memnun ettiğini belirtti.

Bitlis'te 2013 yılında sadece 3 kişi olan sertifikalı tohumluk üreticisi sayısının 2016 yılında 10 üreticiye ulaştığını ve 2 bin 363 dekar alanda 13 bin 168 ton sertifikalı patates tohumu üretiminin gerçekleştiğini kaydeden Asak, "İlimizde yaklaşık 53 bin 859 bin dekar alanda 212 bin 490 ton patates üretimi yapılmakta ve bunun 2 bin 363 dekar alanda 13 bin 168 ton sertifikalı patates tohum üretimi oluşturmaktadır. Bu miktar ilk olarak üretimine başlanan 2008 yılında 164 dekar alandan sağlanan 820 ton üretim ile karşılaştırıldığında ciddi bir sertifikalı tohum üretimi artışı olduğunu göstermektedir. Sertifikalı tohum üretiminin aynı zamanda verime de etkisi olmuştur. Çiftçimiz burada daha çok yemeklik patates üretimi yapmaya ve hasadı yapılan ürünleri iç ve dış pazarlara satmaya başladı. Bitlis'in sertifikalı tohum üretiminde bölgenin en önemli merkezlerinden biri haline gelmesinin en büyük nedenlerinden biri toprak yapısının çok bakir olması ve hastalıklardan ari olmasıdır. Bu durum sertifikalı tohum üretiminde bölgeyi cazibe merkezi haline getiriyor. Bakanlığımız sertifikalı tohumluk kullanımı ve üretimine destek vermektedir. İl müdürlüğü olarak patates üretiminin ve satışının daha iyi bir düzeye ulaşması için üreticilere gereken desteği vermeye devam edeceğiz ve her geçen yıl üretim hedeflerimizi arttırarak daha kaliteli, sağlıklı ve daha çok üretim yapmaya çalışacağız" diye konuştu.

Daha sonra patates üreticileriyle bilgi alışverişinde bulunan İl Müdürü Asak, üreticilere hayırlı ve bol kazanç temennilerinde bulundu.

(VO-MSA-Y)



26.01.2017 16:02:08 TSI

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