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Anayasa değişikliği Şehzadeler'de anlatılacak



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MANİSA (İHA) - Manisa'nın eski valilerinden Kahramanmaraş Milletvekili ve TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Celalettin Güvenç, Şehzadeler Belediyesi'nin düzenlediği "Cumhurbaşkanlığı sistemi ve Terör" konulu konferansa konuşmacı olarak katılmak üzere Manisa'ya geliyor.

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, 2008-2011 yılları arasında Manisa Valisi olarak görev yapan AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili ve TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Celalettin Güvenç'in, düzenledikleri "Cumhurbaşkanlığı Sistemi ve Terör" konulu konferansa konuşmacı olarak katılacağını söyledi. AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Güvenç'in Manisa valiliği görevi süresince Manisa halkının büyük sevgisini kazandığını belirten Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, "Tüm halkımızın bildiği gibi geçtiğimiz hafta Türkiye Büyük Millet Meclisinde görüşmeleri tamamlanan ve şuan referandum sürecinde olan Cumhurbaşkanlığı sistemi ile ilgili olarak halkımızı bilgilendirmek ve gündeme dair konularda fikir sahibi olmak için 'Cumhurbaşkanlığı sistemi ve Terör' konulu konferansı düzenliyoruz. Bu konferansımıza da konuşmacı olarak Manisa'da görev yaptığı 2008-2011 yılları arasında Manisa halkının büyük sevgisini alan AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilimiz ve TBMM İçişleri Komisyonu Başkanımız Celalettin Güvenç'i davet ettik. O da bu davetimizi kabul ederek bizleri kırmadı. AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilimiz ve TBMM İçişleri Komisyonu Başkanımız Celalettin Güvenç'in katılımı ile 27 Ocak Cuma günü saat 20.00'de Tarihi Bedesten Nikâh salonunda yapacağımız 'Cumhurbaşkanlığı sistemi ve Terör' konulu konferansımıza tüm halkımızın katılımını bekliyoruz" dedi.

(ÖND-Y)



26.01.2017 16:03:08 TSI

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