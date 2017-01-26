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1 yılda 113 yeni iş yeri açıldı



(Fotoğraflı)



Mehmet Saka

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Emet ilçesinde, 1 yıl içerisinde 113 kişi veya kurum yeni iş yeri açmak için dilekçe verdiği bildirildi.

Alınan bilgiye göre, ilçede 2016 yılında 113 yeni iş yeri açılırken, 34 esnaf da iş yerini kapatmak için başvuruda bulundu.

İlçede en çok yeni işyeri açılan sektör oto galericiliği oldu. 9 esnaf oto galericiliği yapmak için Emet Belediyesi'ne başvuruda bulundu. Oto galericiliği sektörünü yedi başvuru ile kahvehane sektörü takip etti. İlçede ayrıca, 5 kişi cep telefonu, 4 kişi bakkal, 3 kişi pansiyon, 3 kişi'de bayan kuaförü açmak için müracaatta bulundu. (MS-EFE)



26.01.2017 16:03:12 TSI

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