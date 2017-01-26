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Adıyaman Ulu Camii'nde restorasyon tamamlandı

26 Ocak 2017 Perşembe, 15:59
Adıyaman Ulu Camii'nde restorasyon tamamlandı
Adıyaman Ulu Camii'nde restorasyon tamamlandı

(Fotoğraflı)

Ahmet Arslantaş
ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman merkez Ulu Camii'nde 2015 yılı Eylül ayından itibaren başlatılan restorasyon çalışmaları tamamlandı. Caminin ibadete açılması bekleniyor.
Şanlıurfa Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından müteahhit firmaya ihale edilen Ulu Cami restorasyon çalışmaları 270 iş gününde tamamlanacaktı ancak müteahhit firmanın ek süre istemesinin ardından restorasyon uzamıştı.
Proje kapsamında aslına uygun olarak restore edilen Ulu Cami duvarlar, pencereler, korkuluklar, tavan, taban ve bahçesi aslına uygun hale getirilerek yeniden ibadete açılacak.
Restorasyonu tamamlanan camide Vakıflar Bölge Müdürlüğü yetkilileri ile müteahhit firma yetkilileri camide incelemede bulundu. Müteahhit firmadan caminin teslim alınmasının ardından Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından Adıyaman Müftülüğüne devredilecek.
Adıyaman Müftüsü Mehmet Ali Öztürkçü, Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından kendilerine caminin devredilmesiyle birlikte, kendilerinin iki hafta içerisinde camiyi ibadete açabileceklerini belirtti.
1506-1515 tarihleri arasında Dulkadiroğulları döneminde yapılan fakat daha sonra yıkılan Ulu Caminin, 1863 tarihinde yaptırıldığını bildiren bir kitabe, minare kaidesinin doğuya bakan üst yüzeyinde bulunuyor.
Caminin doğu, batı ve kuzey olmak üzere üç kapısı bulunurken, özellikle Kuzey kapısının üzerinde çeşitli şekiller ve kitabe bulunuyor.
Kitabede, 1863 yılındaki yenilenmede 30-40 yıl sonra caminin 1902 yılında Mehmet Feyzi adlı bir kişi tarafından onarıldığı belirtiliyor.
(AHM)

26.01.2017 16:04:19 TSI
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