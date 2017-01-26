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Malatya Kent Konseyi Komşuluk İlişkileri Geliştirecek

26 Ocak 2017 Perşembe, 16:02
Malatya Kent Konseyi Komşuluk İlişkileri Geliştirecek
Malatya Kent Konseyi Komşuluk İlişkileri Geliştirecek

(Fotoğraflı)

Yakup Arkın
MALATYA (İHA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi, 'Komşuluk Kültürü Projesi' tanıtım toplantısını gerçekleştirdi.
Basın mensupları ile kahvaltıda bir araya gelen Malatya Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Genel Sekreteri Abdullah Bektaş, proje hakkında bilgiler verdi. Genel Sekreter Bektaş, Projenin hedefini; Gerek ailelerin gerek toplumun huzuru, güvenliği ve sosyal dayanışması açısından komşu kavramına dikkat çekmek olduğunu söyledi. Komşuluğu her boyutuyla Malatya'ya anlatacaklarını söyleyen Bektaş, " Malatya'yla paylaşmayı, çalışırken Malatya'nın da tecrübelerini değerlendirmeyi düşünüyoruz. Hepimiz gittikçe dikey bir şekilde büyüyen, hızla kentleşen şehirlerde yaşıyoruz. İsimleri büyürken, şehirlerin sınırları genişlerken, komşuluk ve insan ilişkilerinin gittikçe daraldığı bir dünyaya hepimiz neredeyse alışır hale geldik. Bunu aşmak, yeniden kaybolan değerlerimizi yakalamak ve bu değerlerimizi yaşatmak ve bizden sonraki nesillere de aktarmak adına böyle bir projeyi başlatmayı uygun gördük. Proje kapsamında kıdemli hemşehrilerimizin, güzel komşuluk ilişkileri yaşamış hemşehrilerimizin tecrübelerinden faydalanmayı düşünüyoruz. Okullarda bu konuyla ilgili olarak kompozisyon ve şiir yarışmaları yapmayı düşünüyoruz. Mahallelerde komşuları birbirleriyle ilişkilerini ve diyaloglarını artırmak amacıyla 'komşumla Bir Fincan Kahve, komşuluk iftarları, komşuluk ziyaretleri, kardeş komşu uygulamaları' yapmayı düşünüyoruz. Bu konuda siz değerli basın mensupları ve fikirlerini almayı düşünüyoruz" dedil.
Proje kapsamında yapılacaklar etkinlikler hakkında bilgi veren Bektaş, projenin bilboard, raket, kitle gibi iletişim araçları ile tanıtımının yapılacağını belirterek, "Konferans, seminer programları, Resim, şiir ve kompozisyon yarışmaları, komşuların bir araya getireceği "Komşular Bir arada Piknikte" programı, Komşular Mahalleler futbol müsabakası, Komşuluk konulu ulusal düzeyde fotoğraf yarışması, Mahalle iftar programları, Kardeş Komşu" uygulamaları, ilçeler buluşması, gibi 30 etkinlik gerçekleştirilecektir" diye konuştu.
(YA-SD-Y)

26.01.2017 16:06:58 TSI
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