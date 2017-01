YEREL HABERLER / MALATYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. İspendere İçmeleri, sağlık turizmine kazandırılıyor

MALATYA (İHA) - İspendere İçmeleri, sağlık turizmine kazandırılıyor. Bu kapsamda İnönü Üniversitesi öncülüğünde yapılan toplantıda İspendere İçmeleri bölgenin şifa merkezi olması için masaya yatırıldı.

İnönü Üniversitesi'nin öncülüğünde İnönü Üniversitesi Senatosu Toplantı Salonunda yapılan toplantıda, İspendere İçmeleri masaya yatırıldı. Toplantıya, DAP İdaresi Başkanı Adnan Demir, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, DAP İdaresi Başkan Yardımcısı Volkan Güler, Turgut Özal Tıp Merkezi Başhekimi Prof. Dr. Hakan Parlakpınar, Horwath Uluslararası Oteller Yatırım Danışmanlığı Türkiye Ofisi Direktörü Metin Erdoğdu, Battalgazi Belediye Başkan Yardımcıları Zafer Kırçuval, Yaşar Karataş, Battalgazi Belediyesi birim müdürleri ve ilgili kurum yetkilileri katıldı.

-"Bölgede önemli bir şifa merkezidir"

Yapılan toplantıda Malatya il merkezine 22 km uzaklıkta ve Battalgazi İlçesi Bulutlu Mahallesi sınırları içerisinde bulunan, İspendere Şifalı İçmeleri'ni sağlık turizmine kazandırmak için 'neler yapılabilir' konusu üzerinde duruldu. Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, İspendere İçmeleri'nin sağlık turizmi açısında önemine dikkat çekerek, Battalgazi Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Başkan Gürkan, "Sayın rektörümüzü bizleri davet ettiler. DAP İdaresi Başkanımız Adnanbey, Başkan yardımcımız Volkan Bey, bizim mesai arkadaşlarımız İspendere Şifalı sularımızla ilgili yapacağımız toplantı öncesinde bu açıklama yapma lüzumunu gördük. Netice itibariyle Malatya'mızın her tarafı potansiyel anlamında değişik zenginliklere sahiptir. İspendere Şifalı Sularımızda hakikaten Malatya ve bölgede önemli bir şifa merkezidir. Burayla ilgili rekreasyon düzenlemesi ve şifalı suların daha geniş kitlelere ulaştırılması noktasında, sosyal alt yapısının oluşturulması noktasında Kültür Bakanlığımızla yaptığımız ortak çalışmalar devam ediyor. İkinci etap çalışmalar Orman İşletmesi ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından koordine edilecek bir şekilde ağaç çeşitlendirilmesi noktasında çalışmalarda Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından yürütülecek. Ayrıca DAP İdaresi Başkanlığı, Üniversitemiz ve Belediyemiz tarafından o bölgenin hastalarımıza, üniversitemizde yatacak hastalarımıza şifa olması noktasında nekahet öncesi ve sonrasında da bir merkez olması konumuna getirilmesi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. İspendere, ilgili kurumların ortak çalışması ile bir şifa merkezi haline gelecektir" dedi.

-"Şehrimiz büyük bir açılım yapabilir"

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay ise, İspendere İçmeleri'ni hasta çekebilecek bir merkez haline getirilmesi gerektiğine dikkat çekerek, "Bugün Malatya'da Sağlık Turizmi konusunda İspendere İçmeleri'ni nasıl geliştirebiliriz, bu konuyu birlikte değerlendireceğiz. Sayın Başkanımız İspendere projesiyle bir rekreasyon alanı, dinlenme merkezi ve daha da genişleterek acaba bir sağlık turizmi çekim merkezi olabilir mi, onu daha önce çalıştık, istişare ettik. Bizde İnönü Üniversitesi olarak çok güçlü bir sağlık altyapısına sahibiz. Türkiye'nin en iyi merkezlerinden birisiyiz. Biz şu an Türkiye'deki tüm hastaneler içerisinde çok önde bir hastaneyiz. Sağlık eğitimi ve araştırmaları anlamında da üniversitemiz oldukça güçlü. 2016 yılında 12 ülkeden bizlere Karaciğer nakli için hasta geldi. Sağlık turizmi için hazırlıklar, çalışmalar yapıyoruz.2016 yılında bize gelen hastalarımızın yüzde 37'si Malatya sınırları dışından, bölgeden ve Türkiye'nin her tarafından hastalar oluşturuyor. Dolayısıyla hem yurt içi, hem yurt dışı sağlık turizmine hastanemiz, üniversitemiz, şehrimiz büyük bir açılım yapabilir. Biz bunun planlamasını çalışıyoruz. İspendere İçmeleri de bu alanda belki bize bir açılım sağlayabilir. İspendere'deki içmeleri, dinlenme alanlarını, aynı zamanda geleneksel ve tamamlayıcı tıp alanında nasıl değerlendirebiliriz, bu alanda İspenderemize bir merkez kurup, ya da hastanemize kurduğumuz merkezin bir bölümünü orada oluşturarak nasıl hizmet verebiliriz bunu çalışacağız. Bununla ilgili fizibiliteler yapıyoruz. İspendere'ye ve şehrimize bu alanda hasta çekebileceğimiz yeni bir yapıyı nasıl kazandırabiliriz, onun üzerinde çalışıp, projeler geliştireceğiz. Bu konuda DAP idaremizin güçlü desteklerini talep edeceğiz" diye konuştu.

"Türkiye için bir fırsat olabileceğini düşünüyoruz"

DAP İdaresi Başkanı Adnan Demir'de, sürdürülecek olan çalışmanın önemine dikkat çekerek, "Özellikle İnönü Üniversitemizin Rektörünün görevine yeni başlaması nedeniyle hem hayırlı olsun, hem de İspendere İçmeleri'ne ilişkin hali hazırda Battalgazi Belediye Başkanlığınca yürütülmekte olan rekreasyon planı projesine ilave olarak başka ne tür bir sağlık turizmini geliştirmesi noktasında potansiyelleri görüşme noktasında bir ziyarette bulunuyoruz. Bu 2000 yılında Devlet Planlama Teşkilatı tarafından Doğu Anadolu Projesi adı altında Ana planı hazırlığı yapıldı. Bu ana plan kapsamında özellikle Malatya ilimize sağlık turizmi noktasında bir potansiyelinin bünyesinde barındırması konusunda değerlendirmeler vardı. Bu kapsamda idaremizin bölgede göreve başlamasından sonra 2014-2018 yıllarını kapsayan eylem planı çerçevesinde sağlıkla ilgili olarak özellikle bölgede bir sağlık turizminin mevcut potansiyelinin geliştirilmesi noktasında, neler yapılabileceği noktasında çalışmalarımız vardı. Bu potansiyeli nasıl ileriye götürme noktasında özellikle İspendere İçmelerine yönelik olarak geleneksel ve tamamlayıcı hizmetini bunlarla entegre ederek yapılabilirlik potansiyelini görmek üzere karşılıklı müzakere edeceğiz. Temennimiz inşallah var olan bu potansiyeli fırsata dönüştürmemiz halinde Malatya ilimiz için büyük bir fırsat olacağı, hatta sadece Malatya değil, Doğu Anadolu Bölgesi ve hatta belki de Türkiye için bir fırsat olabileceğini düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

26.01.2017

