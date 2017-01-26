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Yenişehir'e yeni çevre yolu



(Fotoğraflı)



Fatih Ak

BURSA (İHA) - Bursa'nın Yenişehir ilçesinde yeni çevre yolları tamamlandı.

Yenişehir Belediye Başkanı Süleyman Çelik, ilçenin 4 kilometre doğusunda ve 4 kilometre batısında olmak üzere 8 kilometrelik çevre yolunun tamamlandığını söyledi. Başkan Süleyman Çelik, "Kuzey çevre yolunda sinyalizasyon işini bitirdik. Akabinde yönlendirme levhaları da takıldı. İnsanımızın refah seviyesinin artması için sürekli adım atmamız gerekiyor. Bu çevre yolu kazaları azaltacak" dedi.

Süleyman Çelik, güney çevre yolunu da en kısa sürede yapmayı planladıklarını sözlerine ekledi.

(FA-MŞ)



26.01.2017 16:07:34 TSI

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