AGC'den Emniyet Müdürü Baştuğ'a Ziyaret

AYDIN (İHA) - Aydın Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu, Aydın İl Emniyet Müdürü Rahmi Baştuğ'u makamında ziyaret etti. Mesleki konuların yanı sıra güncel konuların ve Aydın ile ilgili değerlendirmelerin yapıldığı ziyarette Aydın İl Emniyet Müdürü Rahmi Baştuğ, güvenlik güçlerine karşı sıcak ilgisi ve gönülden desteği dolayısıyla Aydın halkına teşekkür etti.

Ziyarete Aydın Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Semra Şener, Başkan Yardımcısı İbrahim Kılınç, Genel Sekreter Mehmet Özçakır, Yönetim Kurulu Üyeleri Hüsamettin Kaçar, Adnan Bilek ve Murat Şenbaklavacı'nın katıldı.

Aydın'ın emniyet personeline yaklaşımından son derece memnun olduğunun dile getiren Baştuğ, bunun geliştirilerek devam etmesi konusunda hassasiyet göstereceklerini söyledi. Aydın'a geldiğinde önce bir gözlemleme ve tanıma dönemi geçirdiğini belirten Baştuğ, şehrin yapısına uygun hizmetler üretebilmek için çalıştığını söyledi. Konuyla ilgili birçok projeyi hayata geçirmeye başladıklarını ifade eden Baştuğ, şöyle konuştu; "Aydın'ın ve Aydınlıların teşkilatımıza yaklaşımlarını bir emniyet müdürü olarak çok büyük bir gururla karşılıyorum. Halkımız bu anlamda her zaman polisinin yanında yer alarak bizi gururlandırıyor. Onlar için daha iyi hizmet üretmek adına çok yeni projeler üretiyoruz. Güvenliğin tesis edilmesi anlamında hazırladığımız projeleri Sayın Valimizle paylaştık. Sayın valimiz projemize büyük destek sundular. Bu destekle yepyeni bir projeyi hayata geçirdik. Halkımız bu farkı görmeye başladı. Gelecek günlerde bu daha da hissedilecektir. İl genelinde jandarmamız ve çeşitli kurumlarmızla ortak hareket ederek, projeden çok olumlu geri dönüşler alacağımıza inanıyoruz."

Aydın Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Semra Şener'in basına doğru ve hızlı haber akışının sağlanması ile ilgili talebini de değerlendiren İl Emniyet Müdürü Rahmi Baştuğ, ortak hareket edilebilecek konularda kimi zaman çıkarların çatıştığını söyledi. Baştuğ; "Basın haberi alır almaz sıcağı sıcağına okurlarına ulaştırmak istiyor. Bu haklı bir talep. Fakat bizler de olayla ilgili her ayrıntıyı paylaşmayı, olayın devamında ne ile karşılaşacağımızı bilemediğimiz için mesleki açıdan doğru bulmuyoruz. Halkımızla ve basınımızla, olayın en doğru bilgilerini paylaşmak istiyoruz. Güvenilirlik açısından bu detay bizim için çok önemli ve hayati. Basın ile ayrı düştüğümüz tek nokta bu. Suçluların takibinde bazen olayın gizlilik derecesi önem teşkil ediyor. Bunu paylaşırsak bu şansımız kalmayabiliyor"diye konuştu.

Cemiyet Başkanı Semra Şener'in Emniyet Müdürlüğü bünyesinde bir basın birimi oluşturulmasını istediği ziyarette, gazetecilerin bu konuda yaşadığı bir takım sıkıntılar dile getirildi. Şener, il genelinde 16'sı vasıflı olmak üzere haftalık ve 15 günlük yayınlanan gazetelerin, Radyo TV ve internet haber sitelerinin var olduğunu ve meslektaşlarının işini daha iyi yapmak adına çaba gösterdiklerini ifade etti. Bu anlamda emniyet bünyesinde bir basın birimi oluşturulmasını isteyen Şener, bu konuda İl Emniyet Müdürü Baştuğ'dan destek istedi. Gazetecilerin haber alma konusunda sıkıntılarının bir sisteme bağlanmasının hem onları hem de emniyet teşkilatını rahatlatacağını dile getiren Şener, şöyle konuştu; "Bazen en küçük bir olayla ilgili dahi bilgi alamıyoruz. Bir trafik kazasında kazaya karışan kişilerin isimlerini bile öğrenmekte zorluk çekiyoruz. Bu birim hem sizin hem bizim işimizi çok rahatlatır. Bir köprü görevi görür.Neticede meslektaşlarımız işlerini en iyi şekilde ve doğru yapmak istiyorlar."

AGC Başkanı Semra Şener, belli periyotlarla Aydın basını ile toplantılar yapılmasını da talep ettiği görüşme, samimi bir ortamda gerçekleşti. Baştuğ, her türlü sorunun samimiyet ve karşılıklı anlayışla aşılacağına inandığını söyledi. Şener'in belirli periyotlarla basınla bir araya gelme talebine olumlu yaklaşan Baştuğ, en yakın zamanda basınla bir araya gelebilecekleri bir toplantı sözünü verdi. Ziyaret sonunda Aydın Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu ile hatıra fotoğrafı çektiren Baştuğ, ziyaret için AGC'ye teşekkür etti.

26.01.2017 16:10:31 TSI

