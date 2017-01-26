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Haşereyle kışlak mücadelesi



(Fotoğraflı)



MALATYA (İHA) - Yaz mevsiminde insanları en çok rahatsız eden haşerelere karşı çalışmalar yapan Malatya Büyükşehir Belediyesi, haşereleri kökünden kurutmak için kışlak mücadele çalışmalarına başladı.

Konu ile ilgili olarak verilen bilgilere göre, kış aylarında özellikle bina bodrumları, logarlar ve foseptik çukurları gibi kapalı ve sulak alanlarda üreyen karasinek ve sivrisineklere karşı kışlak ilaçlama çalışmaları yapıldığı belirtildi.

Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'na bağlı Atık Yönetimi ve İlaçlama Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen haşereyle mücadele çalışmaları, merkez ilçelere bağlı 186 mahallede 40 personel ve 5 araçla yürütülüyor. Halk sağlığı açısından hiçbir zararı bulunmayan, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından onaylı ilaç ve ekipmanların kullanıldığı mücadele çalışmalarında, haşerelerin üreme merkezleri olan bodrum, otopark, kapalı kanal ve rögar gibi alanlar, sıcak sisleme, motorlu sırt atomizeri ve sırt pulvarizatörleri ile ilaçlanıyor.

-Bozkurt: "Etkin bir mücadele yürütüyoruz"

Haşereyle yapılan kışlak mücadelesi hakkında bilgiler veren Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Alican Bozkurt, bu çalışmaların haşereye karşı yürütülen önemli bir çalışma olduğunu söyledi. Bozkurt, "Kışın sivrisinekler, karasinekler ve tatarcıkların barındıkları ve üredikleri alanlar olan bodrum, ahır, foseptik çukuru, logar ve yağmur suyu birikintilerinde çok etkin bir mücadele yürütüyoruz. Bu mücadeleyi yürütürken aynı zamanda haşere üreme kaynaklarını kayıt altına alıyoruz" dedi.

Şu anda yaptıkları çalışmaların, ilkbaharda yapılacak olan larva mücadelesi için çok önemli bir aşama olduğunu da kaydeden Alican Bozkurt, haşereyle kışlak mücadelenin Türkiye genelinde çok az bir belediye tarafından yapıldığını belirterek, Malatya genelinde haşereler için 10 bin dolayında üreme kaynağının bulunduğunu söyledi.

(MT-SD-Y)



26.01.2017 16:12:02 TSI

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