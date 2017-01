YEREL HABERLER / MALATYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Büyükşehir'den Said Çekmegil paneli

Büyükşehir'den Said Çekmegil paneli



MALATYA (İHA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından Malatya'nın önemli isimlerinden Mehmed Said Çekmegil ile ilgili bir panel düzenlenecek.

Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı tarafından verilen bilgilere göre, "Eleştirel düşüncenin müstesna temsilcisi" Mehmed Said Çekmegil'in kitabı üzerine düzenlenecek olan Panel 27 Ocak Cuma günü saat 19.00'da yapılacak.

Sanat Merkezi Salonu'nda düzenlenecek olan ve moderatörlüğünü Ömer Şevki Hotar'ın yapacağı Panel'e; Metin Önal Mengüşoğlu, Selami Çekmegil, Murat Zengin ile Ercan Aslaner konuşmacı olarak katılacak.

27 Ocak Cuma günü saat 19.00'da Sanat Merkezi Salonu'nda gerçekleştirilecek olan Panel'e tüm vatandaşlar davet edildi.

26.01.2017 16:12:51 TSI

