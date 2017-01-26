Siverek'te 15 dilenciye işlem yapıldı
(Fotoğraflı)
Cuma Sarı
ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde son dönemlerde şikayetlere neden olan dilencilere yönelik çalışma başlatıldı.
Siverek Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, son günlerde sayıları artan ve özellikle küçük çocuklar ile bebekleri kullanarak dilencilik yapanlara yönelik şehir merkezindeki cami, trafik ışıkları ve caddelere dilenenlere operasyon düzenledi.
Operasyonda 10'u yetişkin toplam 15 dilenci yakalandı. Yakalanan dilenciler, haklarında 'Kabahatler Kanunu' çerçevesinde işlem yapıldı. Zabıta Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ekiplerin dilencilere yönelik denetimlerinin devam edeceği belirtildi.
(CS-SD-Y)
26.01.2017 16:13:34 TSI
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