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Emniyet'ten SMS'li Uyarı



(Fotoğraflı)



Onur Durmuş

AYDIN (İHA) - Aydın Emniyet Müdürlüğü, telefonda kendini polis, savcı, asker olarak tanıtan dolandırıcılara karşı SMS ile vatandaşları uyardı.

Emniyet Müdürlüğü'nden vatandaşlara atılan mesajda, "Telefonda kendisini polis, asker ve savcı olarak tanıtıp, "Adınız veya banka hesabınız FETÖ/PDY terör örgütüne karıştı' diyerek altın veya para isteyenlere inanmayın" denildi.

Yetkililer, vatandaşlardan böyle bir durumla karşılaşıldığında 155 Polis İmdat telefonunu aramaları veya en yakın kolluk kuvvetine başvurmaları da istendi.

(OD-



26.01.2017 16:13:36 TSI

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