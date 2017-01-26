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Öğrenciler ceviz tohumlarını toprakla buluşturdu



(Fotoğraflı)



Ertuğrul Yüksel

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak'ın Alaplı ilçesine bağlı Kasımlı köyünde İlköğretim Okulu öğrencileri tarafından "Fidanınız Sizinle Büyüsün" projesi kapsamında 250 adet ceviz tohumu toprağa ekildi.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesine bağlı Kasımlı köyünde İlköğretim Okulu tarafından 7 yıldır başarılı şekilde yürütülmekte olan Eco Okullar Programı etkinlikleri kapsamında okul bahçesinde 250 adet ceviz tohumu öğrenciler tarafından toprakla buluşturuldu.

Okul bahçesinde yapılan etkinliğe Alaplı İlçe Milli Eğitim Müdürü Cevat Çevik, Şube Müdürü Suat Günay, Şube Müdürü Arife Çevik de katıldı. Ceviz tohumlarının toprakla buluşturulması "Tohumdan Toprağa Fidanınız Sizinle Büyüsün" projesi kapsamında etkinlik hakkında bilgi veren Kasımlı Ortaokulu Müdürü Erdal Yılmaz, tohumun toprağın öğrenciler tarafından temin edilerek okul bahçesinde fidan ekimi yapılarak çimlenmesini görmek, fidana dönüştüğünü görmek ve bu süreçte fidanların bakımını yapmak bizzat öğrencilerin sorumluluğunda olacağını ifade etti. Yılmaz, yetişen fidanların ağacı olmayan, yeşili az olan bir okula, bölgeye hediye edileceğini belirtti.

Programda konuşan Alaplı İlçe Milli Eğitim Müdürü Cevat Çevik, Eco Okullar programını başarılı şekilde uygulayarak öğrencilerin çevre duyarlılığının gelişmesine katkı sağlayan okul idareci ve öğretmenlerine, duyarlılıklarından dolayı öğrencilere teşekkür etti. İlçe Milli Eğitim Müdürü Cevat Çevik, fidan yetiştirmenin, ağaç yetiştirmenin çok anlamlı bir çalışma olduğunu, bunun öğrencilerin bizzat kendilerinin yapmasının daha da anlamlı olduğunu belirterek etkinliğe katılan bütün öğrencilere teşekkür etti. Çevik, Eco okullar programının çok özgün bir çevre eğitim programı olduğunu belirterek okullarda yaygınlaşmasının öğrencilerde çevre konusunda davranış geliştirmede çevre bilincinin gelişmesine katkı sunacağını belirtti.

Etkinlik, ceviz tohumlarının Kasımlı Ortaokulu ve Kasımlı İlkokulu öğrencileri tarafından hazırlanan tüplerdeki topraklara ekilmesiyle sone erdi.

(EY-OA-Y)



26.01.2017 16:14:54 TSI

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