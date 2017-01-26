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Şampiyon motorculardan Tarakçı'ya ziyaret



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MERSİN (İHA) - Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) tarafından düzenlenen Türkiye Moto Drag yarışlarında, kulüpler Türkiye birincisi olan Mersin Motosiklet Spor Kulübü üyeleri, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdür Vekili Ahmet Tarakçı'yı makamında ziyaret etti.

Ahmet Tarakçı, ziyarette, kulüp yöneticileri ve sporcuları tebrik ederek, "Motosiklet büyük bir keyif. Futbol ya da Basketbol gibi değil. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü olarak, her türlü kulübün yanındayız. Motosiklet sporunun benim gözümde, diğer spor branşlarından ayrı bir yeri vardır. Belki de bunun sebebi babama küçükken vermiş olduğum motor kullanmama sözüdür" dedi.

Mersin Motosiklet Spor Kulübü Başkanı Ganim Umu ise genel klasmanda Türkiye birincisi olduklarını belirterek, kulübün toplamda 24 sporcunun katıldığı şampiyonada 11 sporcu ile katılarak derece elde ettiklerini söyledi. 8 kategoriden oluşan yarışmanın tüm kategorisinde 11 sporcunun da ilk 3 içerisinde yer aldığı bilgisini veren Umu, "Bütün bu başarıyı kendi imkanlarımızla birlik olarak gerçekleştirdik. Mersin'de drag pisti bulunmadığı için federasyondan maddi anlamda destek göremiyoruz. Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna tarafından yaptırılan drag pisti açıldıktan sonra Mersin'de yarış organizasyonu yapabilirsek kulüp olarak maddi destek göreceğiz. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile birlikte bu sayede güzel projelere imza atabileceğiz" diye konuştu.

Türkiye Motosiklet Federasyonu Mersin İl Temsilcisi Yusuf Güder de hedeflerini biraz daha yükselterek Avrupa'da düzenlenen moto drag yarışlarına katılmak olduğunu belirtti. Güder, "Mersin Motosiklet Spor Kulübü adına yarışan arkadaşlarımızdan Caner Kıt ve Orhan Akkaya bu yıl Avrupa'da yarışacaklar. İlk yarışma Yunanistan'da düzenlenecek. Kulüp olarak hedefimiz orada da kupa kazanmak" ifadelerini kullandı.

1993 yılından bu yana profesyonel olarak şampiyonalara katıldığını vurgulayan Caner Kıt ise "Bu zamana kadar kimseden bir yardım almadık. Her yarışa kendi imkanlarımızla gidiyoruz. Mersin'deki sporcu arkadaşlarla bütçelerimizi birleştirerek bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Durumu olmayan arkadaşlarımızın masraflarını kendimiz karşılıyoruz. Bu sene ki yarışlarda Mersin Büyükşehir Belediyesi destekleriyle sporcuların konaklama ve yemek masrafları karşılandı. Büyükşehir Belediye Başkanımız Burhanettin Kocamaz'a desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Aynı destekleri sizlerden de bekliyoruz" diye konuştu.

(KRY-Y)



26.01.2017 16:15:22 TSI

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