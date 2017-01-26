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Park ve Bahçeler Birimi personeline profesyonel eğitim



(Fotoğraflı)



İsmet Cep

BİLECİK (İHA) - Bilecik'in Bozüyük İlçe Belediyesi Park ve Bahçeler Birimi personeline Ankara ve Eskişehir'den gelen profesyonel ekip tarafından eğitim verildi.

İlçede hayata geçirilen Osmangazi Parkı, Fatih Sultan Mehmet Parkı ve 15 Temmuz Şehitleri Parkı ile kamu oyunda adından sıkça söz ettiren Bozüyük Belediyesi, yeni yılda da inşasına başladığı Yediler Parkı ve Manişar Parkı tamamlayacak. Mevcut parkların bakımları ve kente yeni kazandırılacak olan mahalle parklarının her daim güzel ve bakımlı kalması hususunda özellikle çalışmaları ile takdir toplayan Bozüyük Belediyesi, personeline profesyonel eğitim verilmesi konusunda da oldukça etkin olmaya devam ediyor. Ankara ve Eskişehir'den gelen peyzaj, çim ve sulama sistemleri firmalarında görevli profesyonel eğitmenler Park ve Bahçeler Birimi personeline sulama sistemleri, ekipman bakımları ve yeni ekipmanların kullanımı hakkında ayrıntılı eğitim veriliyor. Yapılan eğitimler sonucunda özellikle ilkbahar ve yaz aylarında vatandaşlar tarafından büyük ilgi gören yeşil alanlar ve parklarda ki muhteşem manzaranın daim olması hedefleniyor.

(İC-MET-Y)



26.01.2017 16:19:24 TSI

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