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EMITT'te Kars standı ziyaretçilerin dikkatini çekiyor

26 Ocak 2017 Perşembe, 16:17
EMITT'te Kars standı ziyaretçilerin dikkatini çekiyor
EMITT'te Kars standı ziyaretçilerin dikkatini çekiyor

(Fotoğraflı)

KARS (İHA) - Sunduğu, turizm rotaları ile ziyaretçilerine tatil planları yapmaya davet eden EMITT fuarında, Kars standı dikkatini çekiyor.
Doğu Akdeniz Turizm ve Seyahat Fuarı (EMITT) 21. yılında Türkiye'nin dahil olduğu 80 ülkenin tatil destinasyonları tanıtımları ile seyahat tutkunları için öne çıkan bir buluşma noktası özelliği taşıyor.
26-30 Ocak 2017 tarihleri arasında Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde ilgililerini bekleyen fuarda Kars Belediyesi şehrin turizm noktalarının ziyaretçilerle buluşmasını sağlıyor.
"Kars'ı görmeyen Türkiye'yi gezdim demesin"
Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta, şehrin turizm değerlerini anlattı. Yerli, yabancı turistleri Kars'ı görmeye çağıran Başkan Karaçanta, "Kars'ı gezip görmeyen Türkiye'yi gezdim, bilirim demesin" dedi.
Havasına, suyuna ve Sarıkamış şehitlerine değinen Başkan Karaçanta, "Menkıbeler diyarı, tarihi medeniyetlere ev sahipliği yapan ve bir manada yalnızlıkların şehri olan Kars'ın 40 küsür tabyası, tarihi hanları, hamamları eşsiz mimarisi ile göz kamaştıran dokusunu var. Evliyalar ve ozanlar yatağıdır Kars" diye konuştu.
Öte yandan 81 ilin buluştuğu EMITT Fuarında Kars standı yoğun ilgi görüyor. Kars standını ziyaret eden vatandaşları Başkan Murtaza Karaçanta karşılıyor.
(IÇ-AT-Y)

26.01.2017 16:21:48 TSI
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