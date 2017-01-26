26 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KAYSERİ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Melikgazi'de kesintisiz ve güvenli hizmet devam ediyor

26 Ocak 2017 Perşembe, 16:17
Melikgazi'de kesintisiz ve güvenli hizmet devam ediyor
Melikgazi'de kesintisiz ve güvenli hizmet devam ediyor

(Fotoğraflı)

KAYSERİ (İHA) - Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, dün akşamdan itibaren yağmaya başlayan karların temizlenmesi için ekiplerin varideli olarak çalışmalarını devam ettiğini ve kapalı yolun bulunmadığını söyledi.
Kar temizleme ve tuz serpme ekiplerinin 3 vardiya usulü ile çalışmalarını yürüttüklerini ve bunun ile ilgili planlamanın sonbahar aylarında yapılarak listelendirildiğini hatırlatan Başkan Büyükkılıç, "Kar yağışı ve buzlanma ulaşımı da olumsuz etkiliyor. Melikgazi merkezinde kapalı yol yok ve belediye ekipleri, kendi olanakları ve ayrıca kiralanan dozer, greyder ve kamyonlar ile karları temizleyerek, yolları açık tutmaya çalışıyorlar. Melikgazi Belediyesi Eskişehir Gecekondu Önleme Bölgesi Battalgazi, Erciyes caddelerinde greyder ile tuz serpme araçları bulundururken, vardiyalı tuzlama ekipleri de ana yollarda tuz serpme çalışmalarına aralıksız devam ettiriyor. Turan, Subaşı, Gesi, Hisarcık, Kıranardı ve Mimarsinan yerleşim alanlarında mobil ekipler yani o bölgelere hizmet verecek ekipler oluşturuldu. Kesintisiz hizmet devam ediyor." dedi.
Eğimli Yollarda Tuzlama Çalışmaları
Ekiplerin öncelikle otobüs güzergahları, hastane yolları ile ana cadde ve sokaklarda çalışma yaptıklarını belirten Başkan Memduh Büyükkılıç, Turan ile Subaşı bölgesi arasında tipiye maruz kalan alanlarda tuzlama çalışmaları sık sık yapılmakta olduğunu kaydetti.
iş makineleri ile desteklenen ekipler
Başkan Memduh Büyükılıç, vardiya ekiplerinde 22 kepçe, 14 tuzlama aracı ve 12 beko lader olarak bilinen kepçe yer aldığını ve toplam 245 çalışanın görev yaptığını sözlerine ekledi.
(SK)

26.01.2017 16:21:53 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Otizmde alternatif tedavi uyarısı
YEREL

OTİZMDE ALTERNATİF TEDAVİ UYARISI

Sosyal medyadan köpek satışına ceza
YEREL

SOSYAL MEDYADAN KÖPEK SATIŞINA CEZA
Otizmli hastaları kimse kullanmaya kalkmasın
YEREL

OTİZMLİ HASTALARI KİMSE KULLANMAYA KALKMASIN
Kızılay'dan Suriyeli ailelere yardım
YEREL

KIZILAY'DAN SURİYELİ AİLELERE YARDIM
Başkan Cabbar'a ziyaret
YEREL

BAŞKAN CABBAR'A ZİYARET
Develi Çarşı Camii'ne tadilat müjdesi
YEREL

DEVELİ ÇARŞI CAMİİ'NE TADİLAT MÜJDESİ
İncesu Belediyesi karla mücadele çalışmalarına devam ediyor
YEREL

İNCESU BELEDİYESİ KARLA MÜCADELE ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİYOR
Kocasinan'da okumayan kadın kalmayacak
YEREL

KOCASİNAN'DA OKUMAYAN KADIN KALMAYACAK
Başkan Çolakbayrakdar başarılı sporcuları ödüllendirdi
YEREL

BAŞKAN ÇOLAKBAYRAKDAR BAŞARILI SPORCULARI ÖDÜLLENDİRDİ
Baba kız birlikte ameliyat oldu
YEREL

BABA KIZ BİRLİKTE AMELİYAT OLDU
Kayseri'de U-15 Ligi Play-Off maçları yoğun kar yağışı nedeniyle ertelendi
YEREL

KAYSERİ'DE U-15 LİGİ PLAY-OFF MAÇLARI YOĞUN KAR YAĞIŞI NEDENİYLE ERTELENDİ
Kayserispor'da kulüp başkanlığına Erol Bedir seçildi
YEREL

KAYSERİSPOR'DA KULÜP BAŞKANLIĞINA EROL BEDİR SEÇİLDİ
Ulusal Modern Türk Mutfağı Yemek Yarışması'nda Kayseri Şeker Aşçıları Birinci Oldu
YEREL

ULUSAL MODERN TÜRK MUTFAĞI YEMEK YARIŞMASI'NDA KAYSERİ ŞEKER AŞÇILARI BİRİNCİ OLDU
Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı
YEREL

UYUŞTURUCU OPERASYONU: 4 GÖZALTI
Vali Kamçı halkla üçüncü kez buluşuyor
YEREL

VALİ KAMÇI HALKLA ÜÇÜNCÜ KEZ BULUŞUYOR
Milli Atlet Elvan Abeylegesse Erciyes Kayak Merkezi'nde
YEREL

MİLLİ ATLET ELVAN ABEYLEGESSE ERCİYES KAYAK MERKEZİ'NDE
Vali Kamçı'ya &quot;26 Ocak Dünya Gümrük Günü&quot; Ziyareti
YEREL

VALİ KAMÇI'YA "26 OCAK DÜNYA GÜMRÜK GÜNÜ" ZİYARETİ
Erciyes Teknopark'ta Firmalar Arası Tecrübe Paylaşım Seminerleri Başladı
YEREL

ERCİYES TEKNOPARK'TA FİRMALAR ARASI TECRÜBE PAYLAŞIM SEMİNERLERİ BAŞLADI
Kayseri'de cinayet
YEREL

KAYSERİ'DE CİNAYET
Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası
YEREL

BASKETBOL: FIBA KADINLAR AVRUPA KUPASI
Bakan Özhaseki'den Develi'ye 600 bin TL hibe
YEREL

BAKAN ÖZHASEKİ'DEN DEVELİ'YE 600 BİN TL HİBE
Başkan Cabbar'dan Çağdaş Develi Gazetesine hayırlı olsun ziyareti
YEREL

BAŞKAN CABBAR'DAN ÇAĞDAŞ DEVELİ GAZETESİNE HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ
FETÖ/PDY soruşturmaları
YEREL

FETÖ/PDY SORUŞTURMALARI
Develi Kaymakamlığında ilçe amirleri toplantısı yapıldı
YEREL

DEVELİ KAYMAKAMLIĞINDA İLÇE AMİRLERİ TOPLANTISI YAPILDI