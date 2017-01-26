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Melikgazi'de kesintisiz ve güvenli hizmet devam ediyor



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KAYSERİ (İHA) - Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, dün akşamdan itibaren yağmaya başlayan karların temizlenmesi için ekiplerin varideli olarak çalışmalarını devam ettiğini ve kapalı yolun bulunmadığını söyledi.

Kar temizleme ve tuz serpme ekiplerinin 3 vardiya usulü ile çalışmalarını yürüttüklerini ve bunun ile ilgili planlamanın sonbahar aylarında yapılarak listelendirildiğini hatırlatan Başkan Büyükkılıç, "Kar yağışı ve buzlanma ulaşımı da olumsuz etkiliyor. Melikgazi merkezinde kapalı yol yok ve belediye ekipleri, kendi olanakları ve ayrıca kiralanan dozer, greyder ve kamyonlar ile karları temizleyerek, yolları açık tutmaya çalışıyorlar. Melikgazi Belediyesi Eskişehir Gecekondu Önleme Bölgesi Battalgazi, Erciyes caddelerinde greyder ile tuz serpme araçları bulundururken, vardiyalı tuzlama ekipleri de ana yollarda tuz serpme çalışmalarına aralıksız devam ettiriyor. Turan, Subaşı, Gesi, Hisarcık, Kıranardı ve Mimarsinan yerleşim alanlarında mobil ekipler yani o bölgelere hizmet verecek ekipler oluşturuldu. Kesintisiz hizmet devam ediyor." dedi.

Eğimli Yollarda Tuzlama Çalışmaları

Ekiplerin öncelikle otobüs güzergahları, hastane yolları ile ana cadde ve sokaklarda çalışma yaptıklarını belirten Başkan Memduh Büyükkılıç, Turan ile Subaşı bölgesi arasında tipiye maruz kalan alanlarda tuzlama çalışmaları sık sık yapılmakta olduğunu kaydetti.

iş makineleri ile desteklenen ekipler

Başkan Memduh Büyükılıç, vardiya ekiplerinde 22 kepçe, 14 tuzlama aracı ve 12 beko lader olarak bilinen kepçe yer aldığını ve toplam 245 çalışanın görev yaptığını sözlerine ekledi.

(SK)



26.01.2017 16:21:53 TSI

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