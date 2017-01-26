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AK Parti heyetinden TATSO'ya ziyaret

26 Ocak 2017 Perşembe, 16:19
AK Parti heyetinden TATSO'ya ziyaret
AK Parti heyetinden TATSO'ya ziyaret

(Fotoğraflı)

Hakan Okay
BİTLİS (İHA) - AK Parti Bitlis Tatvan İlçe Kadın Kolları Başkanlığı heyeti, Tatvan Ticaret ve Sanayi Odasını (TATSO) ziyaret etti.
AK Parti Tatvan İlçe Kadın Kolları Başkanı Ayşe Altıok, beraberindeki heyetle TATSO'yu ziyaret ederek, bölge ticareti ve ilçenin kalkınması konularının tartışıldığı toplantıya katıldı. TATSO Yönetim Kurulu ve meclis üyelerinin katılım gösterdiği toplantıda; ilçenin kalkınması, işsizlik sorunları, bölge ticareti, turizm ve referandum konuları görüşüldü.
Toplantıya TATSO Meclis Başkanı İhsan Bakırhan ve Bitlis Genç İşadamları Derneği (BİGİAD) Şube Başkanı Cengiz Şahin ile AK Parti Tatvan İlçe Kadın Kolları Başkanlığı ve TATSO üyeleri katıldı.
(HO-MSA-Y)

26.01.2017 16:24:11 TSI
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