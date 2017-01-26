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Kızılay, 'Sevgi bohçası' dağıtımlarına devam ediyor



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ESKİŞEHİR (İHA) - Türk Kızılayı Eskişehir Şube Başkanlığı Kadın Kolları Birimi tarafından hazırlanan 'Sevgi Bohçaları' yeni doğum yapan annelere dağıtıldı.

Türk Kızılayı Eskişehir Şube Başkanı Yüksel Girgin, yaptığı açıklamada, "Yaşamın her anında ihtiyaç sahiplerini yalnız bırakmayan Türk Kızılayı hayatın ilk anında dahi insanların yanında olmaya devam ediyor. Türk Kızılayı'nın sevgi bohçası yüreklere sevgi dağıtmaya devam ediyor. 2016 yılında yüzlerce sevgi bohçası dağıtan kadın kolları üyelerimiz, 2017'dede aynı hızda devam ediyor. Dünyaya gelen bebeklerin öncelikli olarak beslenme, hijyen, giyim eşyası gibi ihtiyaçları karşılanarak, uygun koşullarda bakılabilmesi için imkan sağlıyoruz" diye ifade etti.

(İHA-MET-Y)



26.01.2017 16:24:22 TSI

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