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Engin Tekintaş: "Bu millet darbelerle yıkılmaz"

- Başkandan 'Gazi Meclis'e ziyaret



(Fotoğraflı)



Metin Akyürek

ORDU (İHA) - Ankara'da bulunan Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş, 15 Temmuz akşamı darbeciler tarafından bombalanan TBMM'yi ziyaret ederek, "Bu millet darbelerle yıkılmaz" dedi.

Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş, 15 Temmuz akşamı darbeciler tarafından bombalanan TBMM'ye ziyarette bulundu. Mecliste yıkılan alanları inceleyen Başkan Tekintaş, milletvekilleri ile görüştü.

Ziyaret sonrası bir değerlendirme yapan Başkan Engin Tekintaş, "Gazi Meclisimizde bombalanan yerlerde gördüklerimiz karşısında dehşete düştük. Bu devletin uçağıyla, helikopteriyle, tankıyla, silahıyla bu milletin vekillerini, yöneticilerini, halkını öldürmek amaçlı böyle saldırılar nasıl yapılır. Akıl alır şey değil. Düşman olsa böyle yapmazdı. Ama bu millet her şeyin farkında. Bu millet, düşmanını da dostunu da gayet iyi biliyor. PKK'nın FETÖ'cünün, PDY'sinin arkasında dost görünümlü düşmanların kimler olduğunu bu millet çok iyi biliyor. Bu millet, böyle kalkışmalarla asla yılmaz, yıkılmaz" diye konuştu.

(MAK-SLH-Y)



26.01.2017 16:28:24 TSI

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