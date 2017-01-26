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Manisa Kart sayesinde cüzdanı bulundu



(Fotoğraflı)



MANİSA (İHA) - İzmir Garı'nda cüzdanını kaybeden bir kişiye Manisa Büyükşehir Belediyesi MANULAŞ tarafından hayata geçirilen Manisa Kart sayesinde ulaşılarak cüzdanı teslim edildi.

Devlet Demir Yolları ile seyahat eden Mithat Şahin isimli vatandaş, İzmir Garı'nda cüzdanını kaybetti. Şahin'in cüzdanını bulan Vagon Birim Sorumlusu Nurettin Gülümser, cüzdanın içinde yüklü miktarda para ve Manisa Kart olduğunu fark etti. Gülümser, Manisa Kart üzerindeki numarayı arayarak Manisa Büyükşehir Belediyesi Çözüm Merkezi'ne durumu bildirdi. Çözüm Merkezi'nin, MANULAŞ AŞ ile irtibata geçmesiyle birlikte Manisa Kart sahibinin bilgilerine ulaşıldı. Manisa Kart sistemindeki telefon numarası ile cüzdanı kaybeden Mithat Şahin'e ulaşıldı ve cüzdanının bulunduğu bilgisi verildi.

Manisa Kart sayesinde cüzdanının bulunduğunu belirten Şahin, Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MANULAŞ yetkililerine teşekkür etti.

(AY-Y)



26.01.2017 16:29:08 TSI

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