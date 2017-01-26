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YEREL HABERLER  / ÇANAKKALE HABERLERİ
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Milli eğitim müdürü Bilen, göreve başladı

26 Ocak 2017 Perşembe, 16:25
Milli eğitim müdürü Bilen, göreve başladı
Milli eğitim müdürü Bilen, göreve başladı

(Fotoğraflı)

Toprak Akkaya
ÇANAKKALE (İHA) - Biga İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne Erkan Bilen atandı.
Balıkesir'in Ayvalık İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden Biga İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne atanan Bilen, göreve başladı. 21 yıllık memuriyet hayatı olduğunu ifade eden Bilen, "Allah bizleri mahcup etmesin. İlk günden çok değerli dostlarla tanıştım. Umarım insanı değerli olan Biga ilçemize ekip ruhuyla güzel işler yaparız" dedi.
(GD)

26.01.2017 16:30:46 TSI
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