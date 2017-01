YEREL HABERLER / ŞANLIURFA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Viranşehir'de lise pansiyonları denetlendi

Viranşehir'de lise pansiyonları denetlendi



(Fotoğraflı)



Enver Zencirci

ŞANLIURFA (İHA) - Viranşehir İlçesinde Lise okullarına ait pansiyonlar İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından denetlendi.

İl Milli Eğitim Şube Müdürlüğü Şube Müdürü Muzaffer Avur, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sinan Ateş ile birlikte ilçedeki lise okullarına ait pansiyonları denetledi. Hadi Kutlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi pansiyonu ile başlayan denetlemelerde, pansiyonun bütün birim, oda ve ekipmanları gezdirilip gözden geçirildi. Şube Müdürü Avur pansiyonun son derece temiz hijyen ve eksiksiz olduğunu gördü. Okul ve Pansiyonun daha önce almış olduğu en temiz okul 'Beyaz Bayrak' ödülünün bile az kaldığını belirten Avur, pansiyonda olası elektrik kesintilerinde veya yangın esnasında elektriklerin otomatik kesildiğini öğrendi. Pansiyon yetkilileri tarafından Müdür Avur'a pansiyonda şarjlı ışıldak ve ampullerin lanı sıra, 2 adet bilgisayarın sürekli internete bağlı tutularak, öğrencilerin ihtiyaç anında sürekli internete ulaşılabildiği anlatıldı.

İlçede bulunan diğer okul pansiyonları sırayla gezen Avur, ilçedeki tüm pansiyonların yangın merdivenine çıkan kapılarında geliştirilen yeni bir sistemle canlıya duyarlı, alarm siteminin kullanıldığını belirledi. Kullanılan sistem hakkında bilgi veren İlçe Milli Eğitim Müdürü Ateş "Sistemi kendimiz geliştirdik yangın merdivenine çıkan kapı canlıya duyarlı olduğundan kapıya bir canlı yaklaştığında alarm sistemi devreye giriyor. Dolayısıyla olası bir yangında merdivene çıkan kapının kapalı olmamasının sağladık. Ayrıca pansiyondan her hangi bir firar olayının da önüne geçmiş olduk. Bu sistemden etkilendiğini belirten Avur, ilimizde faaliyet gösteren diğer pansiyonlara da tavsiye edeceğini söyledi. Avur, Viranşehir İlçesi okul pansiyonlarının eksiksiz ve standartlara uygun olmasından çok memnun olduğunu söyledi. Ayrıca Avur, denetlediği il ve diğer ilçe pansiyonlarında göremediği bir çok şeyi Viranşehir'de gördüğünü söyleyerek, hepsini tek tek not aldı. Notların ise diğer il ve ilçede faaliyet gösteren okul pansiyon yönetimleri ile paylaşacağını da sözlerine ekledi" dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Sinan Ateş, ziyareti nedeniyle İl Şube Müdürü Muzaffer Avur'a teşekkür ederek, "Kendisinin pansiyonlarımızdan memnun kalmasıbizleri sevindirdi. İl genelinde eğitim-öğretimde, Sosyal, Kültürel, spor ve kurumsal anlamda Allahın izniyle her şeyin en iyisini yapmak istiyoruz. Adım adım bu hedefimize doğru gidiyoruz" diye konuştu.

(EZ-SD-Y)



26.01.2017 16:30:47 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER