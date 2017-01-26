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Kaçak avlanan 148 ton hamsiye el koyuldu

26 Ocak 2017 Perşembe, 16:26
Kaçak avlanan 148 ton hamsiye el koyuldu
Kaçak avlanan 148 ton hamsiye el koyuldu

(Fotoğraflı)

SAMSUN (İHA) - Samsun İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı avlanıldığı anlaşılan ve boy yasağına uymayan toplam 148 ton 500 kilo hamsiye el koyarak ilgililere idari para cezası uyguladı.
Samsun İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü su ürünleri avcılığı denetimlerini sürdürüyor. Yapılan bu denetimlerle deniz ve iç su kaynaklarındaki su ürünleri potansiyelinin verimli şekilde kullanılması, su ürünleri avcılığında sürdürülebilirliğin sağlanması bir plan dahilinde yasa dışı, kayıt dışı ve düzensiz avcılığın önlenmesine yönelik tedbirlerin alınarak uygulanması, istihsal yerleri, karaya çıkış noktaları, barınaklar, perakende satış yerleri, balık unu ve yağı fabrikaları, yol güzergahındaki kontrol ve denetimler konusunda ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliğinin yapılması, büyük balıkçı gemileri ve gırgır ağları ile yapılan yasa dışı avcılığın önüne geçilmesi hedeflendi.
Bu bağlamda intikal etmiş olan ihbar ve şikayetler üzerine il ve ilçe müdürlüklerinin kontrolörlerince ortaklaşa denetim birimleri oluşturulmuş ve çapraz denetimler icra edilmiş. 2017 yılı Ocak Ayının ilk yarasında denetim ekiplerince toplam 26 denetim yapılmış. Denetimler sonucu 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu ve 4/1 Nolu Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen Tebliğin ilgili maddelerinde aykırı yasa dışı avlanıldığı anlaşılan ve boy yasağına uymayan toplam 148 ton 500 kg ürüne (hamsi) el konularak, ilgililere gerekli idari para cezası uygulanmış.
İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdür Vekili Nail Kırmacı yaptığı açıklamada, "Denizlerden ve iç sulardan avcılık yolu ile elde edilen 50 Kg ve daha fazla miktardaki su ürünleri için, karaya çıkış noktalarından itibaren ilk satışının yapıldığı yere, toptan satış merkezi, su ürünleri hali, soğuk hava deposu ve işletme tesisine naklinde 'nakil belgesi' alınmasının zorunlu olduğu ve nakil belgelerin geçerlilik süresinin belge üzerinde belirtilen nakil saatinden başlamak üzere 24 saattir. Balıkçılarımızın mağduriyet yaşamamaları adına, nakil belgesi almadan ürünlerini nakletmemelerini önemle rica ediyoruz. Su ürünleri kaynaklarımızdan ekonomik olarak yararlanmak, üretimi ve su ürünlerinin ihracatını artırmak, stoklarının korunmasını ve sürdürülebilir su ürünleri avcılığının sağlanabilmesi için her balığa bir kez üreme şansı verilmesi gerektiğini, balıkçılarımızın yasaklanmış av ve araç ve gereçlerini kullanmaması ve avlanma kurallarına riayet etmeleri önem taşımaktadır" dedi.
(ED-SLH-Y)

26.01.2017 16:31:06 TSI
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