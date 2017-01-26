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Muş EMİTT'te tanıtılıyor



(Fotoğraflı)



Nejdet Armağan

MUŞ (İHA) - Muş, 2017 EMİTT Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nda tanıtılıyor.

Türkiye'nin önde gelen seyahat acenteleri, tur operatörleri, otelleri, 200'ün üzerinde il, ilçe, belde ve birçok ülkeden 4 bin 500'ün üzerinde katılımcının yer aldığı 'Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı-EMİTT 2017' İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezinde kapılarını ziyaretçilerine açtı. 26-29 Ocak 2017 tarihleri arasında düzenlenen EMİTT Fuarı'na görkemli bir stantla katılan Muş'u; Belediye Başkanı Feyat Asya, Vali Yardımcısı Abdulkadir Okay ile Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Muş Alparslan Üniversitesi yetkilileri temsil etti. Muş'un tarihi ve turistik yerleri, doğal güzellikleri ve mutfağının tanıtıldığı EMİTT Fuarı'nda ayrıca Muş'a yatırımcı çekilmesi içinde görüşmelerin gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

Muş Belediyesi de diğer kamu kurum ve kuruluşlarla birlikte kentin tanıtımı için hazırlıklarını yaptı. Standı ziyaret eden vatandaşlara kentin tanıtımı ile ilgili materyallerin verildiği ve Muş'un yöresel yiyeceklerinin ikram edildiği fuar, yoğun ilgi görüyor. Sabahın erken saatlerinde fuar alanına gelerek Muş standında incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Feyat Asya, ziyaretçilerle de yakından ilgileniyor.

Sayılı fuarlardan biri olan EMİTT'e Muş standının bulunmasının önemli olduğuna vurgu yapan Başkan Asya, Muş'u tanıtmanın çok önemli olduğunu kaydetti. Muş'u en iyi şekilde tanıtmak için ellerinden geleni yapacaklarını belirten Başkan Asya, "İlimizin tanıtımı için valiliğimizin koordinesinde EMİTT fuarına katılarak standımızı açtık. İlimizin burada, bu fuarda olması çok önemlidir. Çünkü EMİTT dünyadaki sayılı fuar organizasyonlarının başında gelmektedir. Burayı ziyarete gelen çok sayıda ülkeden insanlar, turizm acenteleri, yatırımcıların ilimizin standını ziyaret etmeleri, tanıtım açısından önemlidir. Ayrıca İstanbul'da yaşayan hemşehrilerimizi de burada ağırlayarak memleket hasretlerini gideriyoruz" şeklinde konuştu.

Başkan Asya, konuşmasının ardından misafirlerle yakından ilgilendi. Muş köftesinin ikram edildiği standa ziyaretçiler akın etti.

(NA-MSA-Y)



26.01.2017 16:31:51 TSI

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