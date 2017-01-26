26 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MALATYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Malatya da Başarılı Gazetecilere Ödül Verilecek

26 Ocak 2017 Perşembe, 16:29
Malatya da Başarılı Gazetecilere Ödül Verilecek
Malatya da Başarılı Gazetecilere Ödül Verilecek

(Fotoğraflı)

Yakup Arkın
MALATYA (İHA) - Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü münasebetiyle 'Darbeler Medya ve Malatya Sempozyumu' ve 'Yılın Gazetecileri Ödül Töreni' düzenleyecek.
Yapılacak tören hakkında bilgi veren Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti Başkanı Kemal Deniz, sempozyuma ve ödül törenine konuşmacı olarak Gazeteci Vahap Munyar ve İsmail Kapan'ın katılacağını belirtti. 28 Ocak Cumartesi günü Ramada Plaza Altın Kayısı Otel'de yapılacak programa bütün Malatyalıları davet eden Deniz, "Programımızda 'Darbeler Medya ve Malatya' adlı bir sempozyumumuz var. Burada konuşmacı olarak Türkiye Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İsmail Kapan Bey ile Hürriyet Gazetesi Ekonomi Müdürü Vahap Munyar Bey konuşmacı panelist olarak aramızda bulunacaklar. Misafirlerimiz Cumartesi sabah uçağı ile geliyor. Misafirlerimiz o gün saat 17.00'de panel ile başlayan programımızın akabinde başarılı gazeteci arkadaşlarımıza, ödüllerini vereceğiz. Bu ödülden sonra hep birlikte etkinliğin devamından sonra dağılacağız. Biz MGTC olarak şehrimizin ülkemizin her türlü sorununa asla bigane kalmayıp gerektiği yerde açıklamaları ve müdahaleleri yapan kuruluşuz. Bu nedenle ben buradan yeniden meslektaşlarımızı aramızda görmekten şeref duyacağımızı ifade ediyorum. Gazeteci arkadaşlarımız ile birlikte bürokrasiyi de aramızda görmekten mutlu olacağımızı belirtiyorum" diye konuştu.
(YA-SD-Y)

26.01.2017 16:34:08 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Büyükşehir'den Said Çekmegil paneli
YEREL

BÜYÜKŞEHİR'DEN SAİD ÇEKMEGİL PANELİ
Haşereyle kışlak mücadelesi
YEREL

HAŞEREYLE KIŞLAK MÜCADELESİ
İspendere İçmeleri, sağlık turizmine kazandırılıyor
YEREL

İSPENDERE İÇMELERİ, SAĞLIK TURİZMİNE KAZANDIRILIYOR
Malatya Kent Konseyi Komşuluk İlişkileri Geliştirecek
YEREL

MALATYA KENT KONSEYİ KOMŞULUK İLİŞKİLERİ GELİŞTİRECEK
Vali Toprak, MÜSİAD'ın 19. Olağan Genel Kurul toplantısına katıldı
YEREL

VALİ TOPRAK, MÜSİAD'IN 19. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILDI
Cazibe Merkezi tanıtım toplantısı gerçekleştirildi
YEREL

CAZİBE MERKEZİ TANITIM TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ
'Darbeler Medya ve Malatya Sempozyumu' ile 'Yılın Gazetecileri Ödül Töreni' düzenlenecek
YEREL

'DARBELER MEDYA VE MALATYA SEMPOZYUMU' İLE 'YILIN GAZETECİLERİ ÖDÜL TÖRENİ' DÜZENLENECEK
MTSO Ocak ayı meclis toplantısını yaptı
YEREL

MTSO OCAK AYI MECLİS TOPLANTISINI YAPTI
Akın, 12.Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarını değerlendirdi
YEREL

AKIN, 12.ULUSLARARASI TARIM VE HAYVANCILIK FUARINI DEĞERLENDİRDİ
Başkan Polat ile DAP Bölge Kalkınma İdaresi Genel Başkanı Demir yatırımları incelediler
YEREL

BAŞKAN POLAT İLE DAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ GENEL BAŞKANI DEMİR YATIRIMLARI İNCELEDİLER
&quot;Şampiyonluğa inanıyoruz&quot;
YEREL

"ŞAMPİYONLUĞA İNANIYORUZ"
MÜSİAD Malatya Şubesi'nde 19.Olağan Genel Kurul yapıldı
YEREL

MÜSİAD MALATYA ŞUBESİ'NDE 19.OLAĞAN GENEL KURUL YAPILDI
Parkmetre uygulamasına tepki göstermek için yolu trafiğe kapattılar
YEREL

PARKMETRE UYGULAMASINA TEPKİ GÖSTERMEK İÇİN YOLU TRAFİĞE KAPATTILAR
Malatya'da trafik kazası: 3 yaralı
YEREL

MALATYA'DA TRAFİK KAZASI: 3 YARALI
Yurtta kış
YEREL

YURTTA KIŞ
Malatya'da kültür sanat
YEREL

MALATYA'DA KÜLTÜR SANAT
Malatya'daki FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

MALATYA'DAKİ FETÖ/PDY OPERASYONU

Yeşilyurt Belediyespor, İnönü Üniversitesispor maçı hazırlıklarını sürdürüyor
YEREL

YEŞİLYURT BELEDİYESPOR, İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİSPOR MAÇI HAZIRLIKLARINI SÜRDÜRÜYOR
Emeklilere promosyon müjdesi
YEREL

EMEKLİLERE PROMOSYON MÜJDESİ
Malatya Ticaret Borsası
YEREL

MALATYA TİCARET BORSASI
Büyükşehir Belediyesi voleybol takımı ligde zor günler geçiriyor
YEREL

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VOLEYBOL TAKIMI LİGDE ZOR GÜNLER GEÇİRİYOR
Başkan Polat Muşlu öğrencileri misafir etti
YEREL

BAŞKAN POLAT MUŞLU ÖĞRENCİLERİ MİSAFİR ETTİ
DSİ 92. Şube Müdürlüğü yeni hizmet binasında çalışmalar devam ediyor
YEREL

DSİ 92. ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ YENİ HİZMET BİNASINDA ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR
Fırat Gümrük Bölge Müdürlüğü'nden 1 yılda 1.5 milyon TL gelir
YEREL

FIRAT GÜMRÜK BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN 1 YILDA 1.5 MİLYON TL GELİR