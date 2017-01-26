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Malatya da Başarılı Gazetecilere Ödül Verilecek



(Fotoğraflı)



Yakup Arkın

MALATYA (İHA) - Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü münasebetiyle 'Darbeler Medya ve Malatya Sempozyumu' ve 'Yılın Gazetecileri Ödül Töreni' düzenleyecek.

Yapılacak tören hakkında bilgi veren Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti Başkanı Kemal Deniz, sempozyuma ve ödül törenine konuşmacı olarak Gazeteci Vahap Munyar ve İsmail Kapan'ın katılacağını belirtti. 28 Ocak Cumartesi günü Ramada Plaza Altın Kayısı Otel'de yapılacak programa bütün Malatyalıları davet eden Deniz, "Programımızda 'Darbeler Medya ve Malatya' adlı bir sempozyumumuz var. Burada konuşmacı olarak Türkiye Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İsmail Kapan Bey ile Hürriyet Gazetesi Ekonomi Müdürü Vahap Munyar Bey konuşmacı panelist olarak aramızda bulunacaklar. Misafirlerimiz Cumartesi sabah uçağı ile geliyor. Misafirlerimiz o gün saat 17.00'de panel ile başlayan programımızın akabinde başarılı gazeteci arkadaşlarımıza, ödüllerini vereceğiz. Bu ödülden sonra hep birlikte etkinliğin devamından sonra dağılacağız. Biz MGTC olarak şehrimizin ülkemizin her türlü sorununa asla bigane kalmayıp gerektiği yerde açıklamaları ve müdahaleleri yapan kuruluşuz. Bu nedenle ben buradan yeniden meslektaşlarımızı aramızda görmekten şeref duyacağımızı ifade ediyorum. Gazeteci arkadaşlarımız ile birlikte bürokrasiyi de aramızda görmekten mutlu olacağımızı belirtiyorum" diye konuştu.

(YA-SD-Y)



26.01.2017 16:34:08 TSI

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