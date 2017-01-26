YEREL HABERLER / MANİSA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Sümerpark Projesi'nde işbirliği vurgusu

Sümerpark Projesi'nde işbirliği vurgusu



(Fotoğraflı)



MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Yılmaz Gençoğlu, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik'i makamında ağırladı. Ziyarette uzun yıllardır atıl olan eski Sümerbank arazisi üzerinde hayata geçirilecek olan Sümerpark Projesi ile ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Başkan Danışmanı Atilla Efendioğlu ve Fen İşleri Müdürü Mehmet Ali Işık ile birlikte Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Yılmaz Gençoğlu'nu makamında ziyaret etti. Ziyarette Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Şehzadeler Belediyesi'nin iş birliğinde uzun yıllardır atıl olan eski Sümerbank arazisinde şehre kazandırılacak olan Sümerpark Projesi görüşüldü. Yüklenici firmaya yer tesliminin yapıldığı ve kısa süre içerisinde çalışmaların başlayacağı projeyle ilgili görüş alışverişinin yapıldığı ziyarette konuşan Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Yılmaz Gençoğlu, 50 dönümlük alan üzerinde yapılacak olan projenin Şehzadeler Belediyesi ile örnek bir işbirliği içerisinde gerçekleştirileceğini söyledi. Atıl kalan bölgenin canlandırılacağını sözlerine ekleyen Genel Sekreter Yardımcısı Yılmaz Gençoğlu, projeyi bir an önce Manisalıların hizmetine sunmayı hedeflediklerini belirtti. Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik de projenin Manisa'ya hayırlı olmasını temenni etti.

(ÖND-Y)



26.01.2017 16:35:35 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER