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YEREL HABERLER  / BALIKESİR HABERLERİ
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Başkan Uğur'dan Ankara Çıkartması

26 Ocak 2017 Perşembe, 16:32
Başkan Uğur'dan Ankara Çıkartması
Başkan Uğur'dan Ankara Çıkartması
- Başkan Uğur, Başbakan Yıldırım İle Bir Araya Geldi
- Balıkesirli Belediye Başkanları Ankara'da Temaslarda Bulundu

(Fotoğraflı)

Otağ Fırıncıoğulları
BALIKESİR (İHA) - Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur ile ilçe belediye başkanları, Başbakan ve AK Parti Genel Başkanı Binali Yıldırım'ı ziyaret ederek Balıkesir'de yapılan çalışmalar ve projeler hakkında bilgiler verdiler. Başkan Uğur, Ankara'da bir dizi ziyaret ve temaslarda da bulundu.
Başbakan ve AK Parti Genel Başkanı Binali Yıldırım'ın başkanlığında gerçekleştirilen 115.Genişletilmiş İl Başkanları toplantısına katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur, ilçe belediye başkanları ile birlikte Ankara'da bir dizi ziyarette bulundu. İlk olarak Başbakan Yıldırım'ı AK Parti Genel Merkezi'nde ziyaret eden Başkan Uğur ve ilçe belediye başkanları, Büyükşehir Belediyesi'nin projeleri ile yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdiler. Başkan Uğur ziyaret ile ilgili şu açıklamalarda bulundu: "Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım'ı İlçe Belediye Başkanlarımız ile ziyaret ederek, şehrimizde devam eden projelerimiz hakkında bilgi alışverişi sağlamak adına görüşme gerçekleştirdik. Değerli hemşerilerimizin selamlarını Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım'a ilettik" dedi.
Başbakan Yıldırım'a Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin devam eden vizyon projeleri ve çalışmaları hakkında bilgiler veren Başkan Uğur'a ziyarette Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Susurluk Belediye Başkanı Hüseyin Hızlıoğlu, Savaştepe Belediye Başkanı Turhan Şimşek, İvrindi Belediye Başkanı Recai Baytar, Gönen Belediye Başkanı Hüseyin Yakar, Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy, Marmara Belediye Başkanı Süleyman Aksoy, Kepsut Belediye Başkanı İsmail Cankul, Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, Burhahiye Belediye Başkanı Necdet Uysal, Bigadiç Belediye Başkanı İsmail Avcu ile Gömeç Belediye Başkanı Kazım Arslan eşlik etti. Başkan Uğur, Ankara temasları kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Balıkesirli Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Ali Lapanta ve ATV Ankara Temsilcisi Şebnem Bursalı'yı ziyaret etti. Bakan Özhaseki'yi ziyarette ilçe belediye başkanlarının yanı sıra Balıkesir Milletvekili Kasım Bostan'da yeralırken, ziyarette Balıkesir'de yapılması planlanan projeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.
(OF-

26.01.2017 16:36:39 TSI
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