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Altıeylül'e Almanya'dan misafir

26 Ocak 2017 Perşembe, 16:32
Altıeylül'e Almanya'dan misafir
Altıeylül'e Almanya'dan misafir

(Fotoğraflı)

Taşkın Sarıca
BALIKESİR (İHA) - Almanya Balıkesirliler Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı ve yöneticileri Altıeylül Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu ile birlikte, Gaziosmanpaşa mahallesinde bulunan "15 Temmuz Şehitler ve Ömer Halisdemir" anıtını ziyaret ettiler, şehitler için dualar ettiler.
Almanya Balıkesirliler Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Ramazan Köyden ve yöneticileri Altıeylül Belediyesi tarafından yapılan '15 Temmuz Şehitleri ve Ömer Halisdemir Anıtı'nı yerinde görmek için Altıeylül Belediyesi'ne geldiler. Başkan Kafaoğlu'nu makamında ziyaret eden misafirler, "Başkanım en anlamlı Anıt Ödülü aldığınızı duyduk ve bu gurur verici bir durum. Bizler de Almanya'dan geldik sizleri tebrik edelim, anıtımızı yerinde görelim istedik" dediler.
Altıeylül Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu Almanya'dan gelen misafirlerine, Gazi Osman Paşa Mahallesinde yapılan 15 Temmuz Şehitleri ve Ömer Halisdemir anıtını yerinde tanıttı. Kafaoğlu, Demokrasi şehitlerine verdikleri önemden bahsederken anıt hakkında teknik bilgiler de verdi.
Kafaoğlu, "Ortadaki gördüğünüz resim 15 Temmuz gecesi otuz kurşun ile ilk şehit olan Ömer Halisdemir. Sağında ve solunda Balıkesirli hemşehrilerimiz Özel Harekatçı Turgut Solak ve Mustafa Serin'in resimleri var. Tabi o gece şehit olan 249 şehidimizin isimleri ve memleketleri de yazıyor. Arkada görmüş olduğunuz 15 adet Türk bayrağı 15 Temmuz'u ifade ederken 25 metre uzunluğundaki Türk Bayrağı ise Bağımsızlığımızı ifade ediyor. Yıldızın içindeki diğer küçük otuz yıldız ise Ömer Halisdemir'in vücuduna isabet eden otuz tane kurşunu ifade ediyor.Resimlerin ve isimlerin üstüne de milli şairimiz Akif'in 'Ya Rab Bir Hilal Uğruna Ne Güneşler Batıyor' dörtlüğünü yazdık" dedi.
Ziyaret sonunda, Almanya Balıkesirliler Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı ve yöneticileri Altıeylül Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu ile birlikte anıt önünde hatıra fotoğrafı çektirdiler.
(TS-

26.01.2017 16:37:18 TSI
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