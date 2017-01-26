27 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / AYDIN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

6. Etap Naz-Kent Konutlarında hak sahipleri çekilişle belirlendi

26 Ocak 2017 Perşembe, 16:38
6. Etap Naz-Kent Konutlarında hak sahipleri çekilişle belirlendi
6. Etap Naz-Kent Konutlarında hak sahipleri çekilişle belirlendi

(Fotoğraflı)

Veysel Karahan
AYDIN (İHA) - Nazilli Belediye Başkanlığının mevcut piyasa koşullarında konut sahibi olamayan dar ve orta gelirli vatandaşların, uygun ödeme koşulları ile konut sahibi olmalarına yönelik başlattığı Naz-Kent Projesinde 6. Etaba gelindi. Dallıca Mahallesi Eğrek Mevkiinde yapımlarına başlanacak olan 32 dairenin hak sahipleri kura çekilişi ile belirlendi.

Nazilli Belediyesi güvencesi ile Nazilli Belediyesi tarafından Dallıca Mahallesi Eğrek Mevkiinde yaptırılacak Naz-Kent 6. Etap konutlarının hak sahipleri Nazilli Belediyesi Meclis Salonunda düzenlenen kura çekilişi ile belirlendi. Projenin hazırlanması aşamasından sonra rekor düzeyde başvurunun yapıldığı Nazkent 6. Etap dairelerinin hak sahiplerini belirlemek için uygun şartları taşıyan 73 kişi arasında yapılan kura çekilişinde ilk iki hak sahibini Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık belirlerken 6. Etabın hayırlı uğurlu olmasını diledi.

Dairelerin kişilere toplam maliyeti 87 bin TL

Nazilli Dallıca Mahallesi Eğrek Mevkiinde bulunan tapunun 166 ada 4 nolu parselinde kayıtlı yaklaşık 3900 metre karelik, bir alanda tasarlanmış olan konutlar 2 adet 16 dairelik bloktan oluşmakta olup 32 daireyi bünyesinde bulundurduğunu belirten Başkan Haluk Alıcık NAZKENT toplu konut projeleri ile bu güne kadar 290 dar gelirli vatandaşı konut sahibi yaptıklarını söyledi. Nazilli Belediyesi olarak toplu konutta çok iyi noktalarda olduklarını vurgu yapan Başkan Alıcık "Dar ve orta gelirli vatandaşlarımızı ev sahibi yapma amacıyla hayata geçirilecek olan dairelerin tamamı 3 oda bir salondan oluşmaktadır. Binalar ısı yalıtımlı, ısıtma boru tesisat boruları çekilmiş, asansörlü ve son deprem yönetmeliğine uygun olarak yapılacaktır. Binaların tüm alt yapı ve çevre düzenlemesi Nazilli Belediyesi tarafından gerçekleşecektir. Dairelerin kişilere toplam maliyeti 87 bin TL olarak belirlendi ki bu fiyat günümüz şartlarında piyasa koşullara göre en uygun fiyattır. Ev sahibi olacak vatandaşlarımızın şartlarına göre belirlenen ödeme şekli ile Nazilli Belediyesi olarak mevcut piyasa koşullarında konut sahibi olamayan dar ve orta gelirli vatandaşların, uygun ödeme koşulları ile konut sahibi olmaları yolunda çalışmalarımız bundan sonra da devam edecektir. Bu gün kuralarını çekerek dairelerini belirleyen vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun dileklerinde bulunuyor en kısa süreçte anahtarlarını teslim alarak kendi evlerinde sağlıkla huzurla oturacakları günlerin gelmesini diliyorum" dedi.
Çekilişte ilk 32 kişi arasına giren asil üyelerin 1 Mart 2017 tarihine kadar 25 bin TL. Yatıracaklarının açıklamasını yapan Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Akkaya, " Bu gün burada kura çekilişi yaparak 32 asil, 32 yedek üye belirledik. Görüldüğü üzere bu dairelere sahip olmak için rekor düzeyde başvuru yapıldı. Biz yapılan başvurular arasında eleyerek sayıyı ancak 73'e düşürdük. Bu gün kura çekilişi yaprak belirlediğimiz 32 hak sahibine hayırlı uğurlu olsun dileklerimi sunuyorum" diye konuştu.
(VK-İK)

26.01.2017 16:42:49 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Aydın merkezli 11 ilde FETÖ operasyonu: 27 gözaltı
YEREL

AYDIN MERKEZLİ 11 İLDE FETÖ OPERASYONU: 27 GÖZALTI
Tornavidalı cinayetin 3 zanlısı tutuklandı
YEREL

TORNAVİDALI CİNAYETİN 3 ZANLISI TUTUKLANDI
Tornavidalı Cinayetin Zanlıları Yakalandı
YEREL

TORNAVİDALI CİNAYETİN ZANLILARI YAKALANDI
Aydın'daki cinayet
YEREL

AYDIN'DAKİ CİNAYET

Bangladeş Heyetinden Pamuk Ambarı Söke'ye Ziyaret
YEREL

BANGLADEŞ HEYETİNDEN PAMUK AMBARI SÖKE'YE ZİYARET
Söke Kent Konseyi Olağan Genel Kurul Toplantısı Yapıldı
YEREL

SÖKE KENT KONSEYİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILDI
Kuşadası'nda bir kişi AYDEM'in deposunda ölü bulundu
YEREL

KUŞADASI'NDA BİR KİŞİ AYDEM'İN DEPOSUNDA ÖLÜ BULUNDU
Aydın'da Vahşet, Toprağa Gömülü Ceset Bulundu
YEREL

AYDIN'DA VAHŞET, TOPRAĞA GÖMÜLÜ CESET BULUNDU
Aydın merkezli FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

AYDIN MERKEZLİ FETÖ/PDY OPERASYONU
Emniyet'ten SMS'li Uyarı
YEREL

EMNİYET'TEN SMS'Lİ UYARI
AGC'den Emniyet Müdürü Baştuğ'a Ziyaret
YEREL

AGC'DEN EMNİYET MÜDÜRÜ BAŞTUĞ'A ZİYARET
Çevreci miniklerden Başkan Özakcan'a anlamlı hediye
YEREL

ÇEVRECİ MİNİKLERDEN BAŞKAN ÖZAKCAN'A ANLAMLI HEDİYE
Efeler Beleditesi Türkiye genelinde bir ilke daha imza attı
YEREL

EFELER BELEDİTESİ TÜRKİYE GENELİNDE BİR İLKE DAHA İMZA ATTI
Aydın'da zirai don bekleniyor
YEREL

AYDIN'DA ZİRAİ DON BEKLENİYOR
Güney Ege'de fırtına bekleniyor
YEREL

GÜNEY EGE'DE FIRTINA BEKLENİYOR
Başkan Toyran'dan Söke'nin yeni başhekimine ziyaret
YEREL

BAŞKAN TOYRAN'DAN SÖKE'NİN YENİ BAŞHEKİMİNE ZİYARET
Üniversiteli gençler doğu ile batı arasında gönül köprüsü kurdu
YEREL

ÜNİVERSİTELİ GENÇLER DOĞU İLE BATI ARASINDA GÖNÜL KÖPRÜSÜ KURDU
Aydın'da umre semineri düzenlendi
YEREL

AYDIN'DA UMRE SEMİNERİ DÜZENLENDİ
Çilek Üreticisi Tarlaya İndi
YEREL

ÇİLEK ÜRETİCİSİ TARLAYA İNDİ
Aydın Ticaret Borsası'nda günlük oluşan fiyatlar
YEREL

AYDIN TİCARET BORSASI'NDA GÜNLÜK OLUŞAN FİYATLAR
Aydın'dan masa tenisinde milli gurur
YEREL

AYDIN'DAN MASA TENİSİNDE MİLLİ GURUR
Aydın'da üç havza &quot;Büyük Ova&quot; ilan edilecek
YEREL

AYDIN'DA ÜÇ HAVZA "BÜYÜK OVA" İLAN EDİLECEK
ADÜ Hastanesi için &quot;Global Bütçe&quot; protokolü imzalandı
YEREL

ADÜ HASTANESİ İÇİN "GLOBAL BÜTÇE" PROTOKOLÜ İMZALANDI
Yarıyıl tatili turizm sektörünü canlandırdı
YEREL

YARIYIL TATİLİ TURİZM SEKTÖRÜNÜ CANLANDIRDI