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Odunpazarı çevre kategorisinde Türkiye'nin en iyisi



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ESKİŞEHİR (İHA) - Odunpazarı Belediyesi, Türkiye'nin nüfusu en büyük 150 ilçe belediyesinin faaliyet raporlarından ve gizli müşteri yoklamasına incelendiği İnsani Gelişme Vakfı'nın çalışmasında, 'İnsani gelişime endeksinde' en yüksek gelişmişlik düzeyiyle beşinci, 'Çevre ve Ulaşım' kategorisinde birinci oldu.

İnsani Gelişme Vakfı Act Human İstanbul'da İnsani Gelişim Zirvesi düzenledi. Sanatçıların, dünyaca ünlü yazarların ve iş dünyasından isimlerinin konuşmacı olduğu zirvede ilçelerin insani gelişme aşamaları açıklandı. Sıralama için sanki ikametgahları o ilçedeymiş gibi belediyeler arandı, sorular soruldu ve yardım istendi. Belediyelerini faaliyet raporları yıl yıl elden geçirildi ve Türkiye'de 30 büyükşehir belediyesine bağlı nüfusu en büyük 150 ilçenin sosyal karnesini çıkarıldı.



Genel sıralamada beşinci, 'Çevre ve Ulaşım'da birinci

Odunpazarı Belediyesi, İnsani Gelişme Vakfı'nın incelemesine göre, insani gelişme endeksinde en yüksek gelişmişlik düzeyiyle beşinci oldu. İlçelerin insan odaklı yaptığı çalışmaların desteklenmesi ve takdir edilmesine katkıda bulunmak amacıyla Büyükşehir Belediye sınırları içerisinde yer alan ilçeler masaya yatırıldı. İlçelerin insani gelişme düzeyine göre yeşil, mavi, sarı ve kırmızı bölge olarak 4 ana grupta toplandığı çalışmada, TÜİK kaynakları, belediye faaliyet raporları başta olmak üzere 50 değişik veri kullanıldı. Kapsanan belediyelerde kısa bir gizli müşteri çalışması yapıldı. Bu değerlendirmeler sonucunda 'Çevre ve Ulaşım' kategorisinde, Odunpazarı Belediyesi Türkiye'de birinci belediye olarak yer aldı. Aynı zamanda Odunpazarı Belediyesi Sosyal Kapsama kategorisinde de dördüncü sırada yer aldı.

(MK-MET-Y)



26.01.2017 16:47:40 TSI

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