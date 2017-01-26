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YEREL HABERLER  / KİLİS HABERLERİ
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Dr. Happani, sınırda görev yapan UMKE ekipleri ile 112 acil personellerini ziyaret etti

26 Ocak 2017 Perşembe, 16:43
Dr. Happani, sınırda görev yapan UMKE ekipleri ile 112 acil personellerini ziyaret etti
Dr. Happani, sınırda görev yapan UMKE ekipleri ile 112 acil personellerini ziyaret etti

(Fotoğraflı)

KİLİS (İHA) - İl Sağlık ve Halk Sağlığı Müdürü Dr. Turgay Happani, Çobanbey Sıhhi Tahliye noktasında görev yapan UMKE ekipleri ile 112 acil personellerini ziyaret etti.
Dr. Happani, Çobanbey Sıhhi Tahliye noktasında Nevşehir,Kayseri ve Niğde UMKE ekipleri ile 112 acil personellerini ziyaret etti. Happani, yapmış oldukları üstün gayretli çalışmalarından dolayı görev yapan tüm arkadaşlara şükranlarını sunduğunu ifade etti.
(MAD-SD-Y)

26.01.2017 16:47:43 TSI
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