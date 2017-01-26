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Koyun yetiştiricilerine damızlık koç dağıtıldı



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TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, kırsal alanların gelirlerini arttırmak iyileştirmek amacıyla uyguladığı projelerine bir yenisini daha ekleyerek, daha önceden noter huzurunda belirlenen 135 yetiştiriciye 197 baş, merinos cinsi damızlık koç dağıtımı yapıldı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği ile ortaklaşa düzenlediği Damızlık Koç Dağıtım Projesi ile Tekirdağ'ın beş vizyonundan biri olan tarım ve hayvancılığa sahip çıktı.

Tarım ve Hayvancılığın Geliştirilmesine yönelik olarak Manda Yetiştiriciliği Projesi kapsamında 168 baş manda dağıtımı yapılmasının yanı sıra Mera Yönetimi Projesi ile de 2015-2016 yıllarında 34 mahallenin 55 bin 965 dekar alanında 1 milyon 597 bin 050 kilogram gübreleme çalışması yapılarak alanlar iyileştirildi. 2017 yılında ise 27 mahallede 27 bin 115 dekar alan daha ıslah çalışmaları kapsamına alınmasıyla 61 mahallenin 83 bin 080 dekar merası ıslah edilmiş olacak. Baklagil Yem Bitkileri Ekiliş Alanlarının Geliştirilmesi Projesi ile de il genelinde 8 bin 918 dekar alan için yem tohumu dağıtıldı.

Bu projelerin dışında, hayvancılığı bir bütün olarak ele alan Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Koyunculuğu Geliştirme Projesi ve Damızlık Koç Dağıtım projesi ile küçükbaş hayvancılığa da destek verdi. Trakya bölgesi hastalıktan ari bölge ilan edildiğinden yıllardır dışarıdan damızlık amacıyla da olsa hayvan girişi yasak olduğundan koyun yetiştiricileri, ihtiyaç duydukları koçları sürü içerisinden temin ediyor. Uzun yıllar süren bu uygulamanın sonucu Tekirdağ koyunlarında karşılaşılan genetik deformasyonların ve verim düşüklüğünün önüne geçilebilmesi için, Edirne Açık Ceza İnfaz Kurumundan 200 baş, Edirne İli Enez ve Keşan ilçelerinde yer alan projeli işletmelerden 100 baş olmak üzere toplam 300 baş damızlık koç yetiştiricilere dağıtılmaya başlandı.

Malkara'da Kültür Saray'ında gerçekleştirilen ve Malkara Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul'un yanı sıra Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Dodurka ve diğer yetkililerin de hazır bulunduğu dağıtım töreninde daha önceden noter huzurunda belirlenen 135 yetiştiriciye 197 baş, merinos cinsi damızlık koç dağıtımı yapıldı. Kalan diğer 103 adet koçun da Şubat ayı içinde yetiştiricilere dağıtılacağı belirtildi. Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak "Damızlık koçlarımız yetiştiricilerimize hayırlı olsun" dedi.

(YG-MEF-Y)



26.01.2017 16:49:39 TSI

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