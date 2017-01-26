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Afyonkarahisar'da hava durumu

26 Ocak 2017 Perşembe, 16:50
Afyonkarahisar'da hava durumu

Gökten Ceylan
AFYONKARAHİSAR (İHA) - Afyonkarahisar'da yapılan son değerlendirmelere göre hafta sonuna kadar aşırı soğukları etkili olacağı belirtildi.
Meteoroloji 5. Bölge Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgilerde, kentte hafta sonu da dahil olmak üzere sıcaklıkların gece ve gündüz eksik derecelere olacağı kaydedildi. Geceleri eksi 11 derecelere kadar düşmesi beklenen sıcakların, gündüzleri ise artı dereceleri bulamayacağı ifade edildi. Alınan bilgilerde ayrıca kar yağışının da aralıklarla beklendiği ancak hayatı etkilemeyecek şekilde olacağının tahmin edildiği öğrenildi.
(GC-

26.01.2017 16:56:00 TSI
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